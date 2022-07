Debutta ufficialmente il nuovo ASUS ROG Phone 6. Lo smartphone da gaming di casa ASUS è pronto a conquistare il mercato Android proponendo, come da tradizione per la gamma ROG Phone, un look iconico e caratteristico accompagnato da un comparto tecnico di primissimo livello. Il nuovo dispositivo è già disponibile in preordine e arriva sul mercato accompagnato da una ricca gamma di accessori. Ecco tutti i dettagli su prezzo e specifiche del nuovo ROG Phone 6:

Il nuovo ASUS ROG Phone 6 è ufficiale: ecco le specifiche complete

Il nuovo ROG Phone 6 è ufficiale e pronto al debutto sul mercato italiano. Lo smartphone punta a conquistare gli utenti proponendo una scheda tecnica completa e di ottimo livello, con l’obiettivo di garantire il massimo delle performance disponibili su smartphone. Il gaming phone di casa ASUS, inoltre, rinnova il design della serie, rielaborando gli elementi che contraddistinguono da tempo i ROG Phone e proponendo un look innovativo e che può allo stesso essere considerando come un’evoluzione dei suoi predecessori.

Lo smartphone arriva sul mercato con un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di performance al top su smartphone. Il SoC, realizzato con processo produttivo a 4 nm, è abbinato a varie combinazioni di RAM e storage. Il modello “base” del ROG Phone 6 è disponibile con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da notare, inoltre, la disponibilità di una variante con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. A completare la gamma troviamo il ROG Phone 6 Pro che include una dotazione composta da 18 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone, in tutte le sue varianti, può contare sulla certificazione IPX4. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, abbiamo una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Il comparto tecnico include una seconda porta USB-C, posizionata lateralmente, il jack audio da 3,5 mm ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e da un teleobiettivo 5x. Il nuovo ROG Phone 6 di ASUS arriva sul mercato in due varianti, una con scocca nera (e dettagli rossi) e una con scocca bianca (e dettagli azzurri).

Prezzi, accessori e disponibilità del nuovo ASUS ROG Phone 6

Il nuovo ASUS ROG Phone 6 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà del mese di luglio. Lo smartphone potrà essere acquistato direttamente sullo store online di ASUS oppure tramite i GoldStore ASUS o ancora da Unieuro. Gli utenti interessati al nuovo gaming phone di ASUS ROG, però, possono effettuare subito il preordine.

Lo smartphone, in parallelo al suo debutto ufficiale, è disponibile da subito in preordine direttamente sullo store ufficiale di ASUS. Chi effettua il preordine riceverà, inoltre, la ventolina AeroActive Cooler 6 inclusa nel prezzo che rende l’acquisto al lancio ancora più conveniente.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, la gamma ASUS ROG Phone è in vendita a partire da 1.099 euro, prezzo relativo al modello “base” da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per la variante da 16 GB di RAM e 512 GB di storage, invece, è previsto un prezzo di listino di 1.199 euro. A completare la gamma c’è la versione Pro con 18 GB di RAM e 512 GB di storage che può essere acquistata ad un prezzo di 1.399 euro.

A disposizione di chi sceglie il nuovo ASUS ROG Phone 6 ci sono anche diversi accessori. Da notare la possibilità di puntare sulla già citata AeroActive Cooler 6, accessorio prezioso per poter tenere sotto controllo le temperature dello smartphone anche durante le attività più stressanti. La ventolina è disponibile ad un prezzo di 89,99 euro. C’è poi la custodia Devilcase ROG Phone 6 disponibile al prezzo di 39,99 euro.

A completare la dotazione di accessori troviamo il ROG Kunai 3 GamePad disponibile (in versione Black o White) al prezzo di 119,99 euro, la ROG Clip, al prezzo di 29,99 euro, e il Glass Screen Protector, proposto al prezzo di 29,99 euro. Gli accessori possono essere acquistati direttamente sullo store ufficiale di ASUS.