OnePlus sta preparando la presentazione ufficiale di un nuovo smartphone, quel OnePlus 10T 5G già oggetto di numerose indiscrezioni nelle scorse settimane, e ha scelto un simpatico teaser per ricordarlo a tutti gli appassionati.

D’altronde diversi produttori si stanno organizzando per lanciare i propri nuovi modelli di punta per la seconda metà dell’anno: giusto questa mattina vi abbiamo segnalato l’invito di Samsung, adesso tocca a OnePlus.

OnePlus 10T sta arrivando: ecco il teaser

Il produttore cinese ha deciso di ricordare a tutti che il lancio di OnePlus 10T è ormai prossimo e lo ha fatto con un tweet davvero ben studiato. Infatti, il testo del tweet recita “You’re 𝟙nvited t𝟘 the par𝕋y” ed è presente anche una foto con dieci tazze di tè.

Ebbene, è proprio nella foto che si nasconde un curioso indizio circa le colorazioni in cui il nuovo smartphone verrà proposto: alcune tazze contengono tè nero, altre tè verde. Se ci avete seguiti con attenzione nelle scorse settimane, sapete già che OnePlus 10T dovrebbe arrivare sul mercato in due colorazioni, Green e Black, e adesso dal produttore è arrivata una simpatica conferma.

Purtroppo, al netto dell’invito ufficiale e dell’indizio appena esaminato, il produttore cinese non ha ancora indicato una data da cerchiare in rosso sul calendario. Insomma, per quella dovremo attendere ancora un po’.

OnePlus 1oT 5G: specifiche e prezzo secondo i rumor

Dal momento che fino a questo momento il produttore ha scelto di non sbottonarsi più di tanto sulle caratteristiche del nuovo smartphone di punta per la seconda metà del 2022, allo stato attuale non possiamo fare altro che accontentarci dei numerosi dettagli comunque già oggetto di indiscrezioni.

OnePlus 10T 5G sarà uno smartphone senza compromessi in termini di prestazioni, questo pare ormai fuori di dubbio: il dispositivo, salvo ribaltoni, si affiderà alla più recente Mobile Platform Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, alla quale dovrebbe affiancare abbondanti — per non dire esagerati — quantitativi di RAM e memoria interna: i tagli di memoria proposti dovrebbero essere da 8 GB e 12 GB di RAM e con 128 GB e 256 GB di memoria di archiviazione e dovrebbe esserci anche una speciale versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 3.1).

Molte informazioni sulle caratteristiche tecniche del dispositivo provengono da Amazon UK e da altri leak, da cui si apprende che lo smartphone di casa OnePlus arriverà sul mercato con un display da 6,7 pollici di diagonale caratterizzato da un pannello AMOLED LTPO con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, OnePlus 10T 5G dovrebbe mettere sul piatto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 16 megapixel ed un sensore per le macro da 2 megapixel. Per gli amanti dei selfie, si riporta una fotocamera anteriore da 32 megapixel integrata nell’ormai consueto foro nel display. Al di sotto di quest’ultimo, inoltre, troverà posto anche il solito sensore per le impronte digitali.

Sul resto della scheda tecnica ci sono attualmente meno certezze, anche se pare confermata la presenza di una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 o 160 W. Infine, stando ai render emersi fino a questo momento, OnePlus 10T non dovrebbe essere dotato del tanto apprezzato Alert Slider (raffigurato, invece, nel brevetto del presunto flagship OnePlus 10 Ultra).

Il successo commerciale e di critica di OnePlus 10T 5G dipenderà con ogni probabilità anche dal prezzo di listino e per questo dettaglio bisogna tornare nuovamente al leak di Amazon: secondo quanto emerso nelle scorse settimane, il modello base da 8 GB + 128 GB costerà 799 sterline, che da noi dovrebbero tradursi in 799 euro. A queste cifre, lo prendereste in considerazione? Ditecelo nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus 10 Pro