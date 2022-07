In attesa della presentazione ufficiale di OnePlus Ace Pro, in programma per il 3 agosto, il nuovo smartphone di fascia alta del produttore cinese continua ad essere al centro di indiscrezioni.

E così nelle scorse ore OnePlus Ace Pro è apparso nel database del TENAA con il numero modello PGP110, confermando alcune delle caratteristiche tecniche già emerse negli ultimi giorni.

Ricordiamo che OnePlus Ace Pro altro non è che la versione di OnePlus 10T 5G destinata al mercato cinese, forse con alcuni miglioramenti per quanto riguarda il comparto fotografico (almeno secondo alcune indiscrezioni).

Le principali caratteristiche di OnePlus Ace Pro

Il nuovo smartphone del produttore cinese sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e potrà contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Stando a quanto si apprende dal TENAA, OnePlus dovrebbe lanciare diverse versioni per quanto riguarda la RAM (8 GB, 12 GB e 16 GB) e la memoria di archiviazione (128 GB, 256 GB e 512 GB).

Passando al comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe presentare una fotocamera frontale da 16 megapixel e una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro.

Per quanto riguarda l’autonomia, OnePlus Ace Pro dovrebbe poter contare su una batteria a due celle da 2.330 mAh ciascuna (con supporto alla ricarica rapida a 150 W) mentre le dimensioni del device dovrebbero essere generose (163 x 75,4 x 8,75 mm e 203,5 grammi di peso).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone dovrebbe essere lanciato con l’interfaccia ColorOS 12.1, basata su Android 12.

Per scoprire tutte le caratteristiche di tale smartphone e di OnePlus 10T dovremo avere pazienza ancora per una settimana.

