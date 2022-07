OnePlus si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone con il lancio del nuovo OnePlus 10T. Lo smartphone, negli ultimi giorni, è stato al centro di diverse indiscrezioni ed è oramai ad un passo dal debutto ufficiale. Le ultime informazioni sul dispositivo arrivano direttamente da Amazon UK che, per pochi minuti, ha pubblicato una pagina dedicata al nuovo OnePlus 10T andando a svelare il prezzo del modello base del dispositivo oltre che alcune specifiche tecniche (confermando i rumor degli ultimi giorni). Ecco gli ultimi aggiornamenti sullo smartphone:

OnePlus 10T confermato da Amazon UK: ecco il prezzo di lancio

Il nuovo OnePlus 10T sta arrivando. È questione di giorni o, al massimo, di settimane prima del debutto ufficiale. Il prezzo del nuovo smartphone di casa OnePlus è stato appena confermato da Amazon UK. Lo store ha pubblicato, per pochi minuti, una pagina dedicata allo smartphone andando a “ufficializzare” il prezzo del modello base con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Stando alle informazioni fornite da Amazon, il nuovo OnePlus 10T arriverà sul mercato con un prezzo di 799 sterline che dovrebbe tradursi in un prezzo per il mercato europeo di 799 euro. Al netto di possibili piccole differenze, è lecito attendersi un posizionato nella fascia medio-alta per il nuovo OnePlus 10T che, di fatto, si conferma l’erede dell’OnePlus 10, smartphone mai arrivato sul mercato.

Ricordiamo che, attualmente, la gamma di OnePlus in Europa comprende il OnePlus 10 Pro, disponibile in Italia ad un prezzo di 919 euro, e il OnePlus 9 Pro dello scorso anno, disponibile a 719 euro. La gamma Nord parte con il recente OnePlus Nord 2T, disponibile a 409 euro. Il futuro OnePlus 10T, quindi, andrà a colmare un vuoto nell’offerta del brand, rimpiazzando il 9 Pro come punto di collegamento tra il 10 Pro e la gamma Nord.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe debuttare nel corso del mese di agosto. Maggiori dettagli sulle tempistiche di lancio potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Le specifiche del nuovo smartphone OnePlus

Amazon UK ha anche confermato alcuni dettagli in merito alla scheda tecnica del nuovo OnePlus 10T che, in attesa del debutto, è nota in quasi ogni dettaglio. Lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage. Oltre al modello base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage dovrebbe esserci anche una variante top da 12 GB di RAM e 256 GB di storage con possibili versioni intermedie in listino.

Lo smartphone di casa OnePlus arriverà sul mercato con un display da 6,7 pollici di diagonale caratterizzato da un pannello AMOLED LTPO con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il nuovo device di casa OnePlus integrerà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 16 Megapixel ed un sensore per le macro da 2 Megapixel.

A completare la scheda tecnica ci sarà una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. Lo smartphone avrà un sensore di impronte digitali sotto al display ma non presenterà l’Alert Slider. La scocca dovrebbe essere costituita da un frame in plastica con una back cover in vetro. Lo smartphone arriverà in una variante verde, protagonista dei render allegati all’articolo, ed in una Moonstone Black, confermata da Amazon. Nuove conferme sul progetto arriveranno a breve.