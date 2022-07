Nella giornata di oggi, 21 luglio, prendono il via le offerte dei realme Days, che toccano numerosi modelli dell’ecosistema del brand e che saranno disponibili fino al prossimo 31 luglio sia sullo store ufficiale della casa cinese che su Amazon.

Questa nuova selezione di offerte, che permette di risparmiare fino a 170 euro, si pone sulla scia di quelle che realme aveva reso disponibili per l’Amazon Prime Day 2022 e di quelle viste nei giorni addietro per realme GT2 5G prima e realme Pad poi.

Offerte realme Days sullo store ufficiale (fino al 31 luglio 2022)

Prima di tutto, occorre sottolineare che lo store realme garantisce uno sconto di 10 euro a fronte di una spesa minima di 100 euro e uno sconto di 20 euro su una spesa di 200 euro. Inoltre, sull’acquisto degli smartphone è possibile aggiungere una differenza di 24,99 euro per ottenere le realme Buds Q2s e 54,99 euro per avere il realme Watch 2 Pro.

Proseguendo, come spiegato dal produttore in sede di lancio di questa nuova iniziativa promozionale, i protagonisti indiscussi dei realme Days sono i modelli delle nuove serie realme GT 2 e realme GT Neo 3 80 W, ma le opzioni tra cui scegliere sono ben più numerose.

Partendo dalle serie di punta, realme GT 2 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) nel taglio 8 GB +128 GB viene proposto al prezzo di 699,99 euro invece di 749,99 euro; il meno pregiato realme GT 2 5G, anch’esso nel taglio di memoria con 8 GB +128 GB è acquistabile al prezzo scontato di 499,99 euro invece dei 549,99 euro del listino ufficiale. Continuando a scendere di prezzo, realme GT Neo 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) con 8 GB +128 GB si può trovare scontato a 329,99 euro anziché 449,99 euro e realme GT Master Edition (di cui trovate qui la nostra recensione) con 6 GB +128 GB viene proposto a 299,99 euro invece di 349,99 euro e il meno recente realme GT 5G nella variante top con 12 GB + 256 GB si può acquistare a 429,99 euro invece di 599,99 euro. Per finire, il più recente realme GT Neo 3 5G 80 W (a questo link trovate la nostra recensione del modello da 150 W) nel taglio di memoria 8 GB + 256 GB può essere acquistato al prezzo di 599,99 euro con le cuffie realme Buds Air 3 in regalo soltanto durante i realme Days.

Messa da parte la serie top, passiamo a quella low cost, vale a dire la serie Narzo. In occasione dei realme Days, realme Narzo 50i Prime, nel taglio di memoria da 3 GB + 32 GB, può essere acquistato al prezzo scontato di 119,99 euro invece di 139,99 euro; invece, realme Narzo 50 4G con 4 GB + 128 GB si può trovare a 189,99 euro anziché 219,99 euro.

La promozione realme Days non tocca soltanto gli smartphone, ma anche i tablet, in particolare: realme Pad WiFi (di cui trovate a questo link la nostra recensione) nel taglio di memoria 4 GB + 64 GB è disponibile all’acquisto a 199,99 euro invece di 259,99 euro; il più piccolo ed economico realme Pad Mini WiFi viene proposto a 159,99 euro invece di 179,99 euro nella configurazione 3 GB + 32 GB, a 179,99 euro invece di 199,99 euro nel taglio di memoria 4 GB + 64 GB e a 199,99 euro (invece di 229,99 euro) nella versione LTE con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Tutte le offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte realme Days su Amazon

Come detto in apertura, le offerte dei realme Days sono disponibili sia sullo store online della casa cinese che su Amazon.it, anche se nel momento in cui scriviamo il colosso dello shopping online ne propone solo alcune. Tutti i prodotti di seguito elencati sono venduti e spediti da Amazon con tanto di consegna Prime e la solita ottima garanzia. Ecco le offerte:

