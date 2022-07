Volete un nuovo tablet Android, ma durante l’Amazon Prime Day vi siete lasciati sfuggire l’offerta su Realme Pad? Nessun problema, perché il dispositivo è appena tornato allo stesso prezzo dell’evento del 12 e 13 luglio grazie a uno sconto di più del 30%.

Realme Pad torna in offerta allo stesso prezzo dell’Amazon Prime Day

Realme Pad torna disponibile su Amazon allo stesso prezzo dell’offerta del Prime Day, conclusosi ormai da una settimana. Il tablet Android è in promozione nella versione Wi-Fi con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, venduto e spedito da Amazon stessa.

A livello di specifiche mette a disposizione un display IPS da 10,4 pollici a risoluzione 2000 x 1200, il SoC MediaTek Helio G80 affiancato da 3 o 4 GB di RAM e da 32 o 64 GB di storage eMMC 5.1 (espandibile con microSD) e due fotocamere (una anteriore da 8 MP con FoV di 105° e una posteriore da 8 MP). La connettività comprende Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e USB Type-C, mentre il modulo 4G LTE è disponibile sulla versione più costosa. A bordo anche quattro speaker, compatibili con Dolby Atmos, e una batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Realme Pad è stato lanciato in Italia nel mese di novembre 2021 al prezzo di 259 euro (per la versione oggetto dello sconto), ma ora potete acquistarlo in offerta a 179,99 euro, eventualmente anche con pagamento in cinque rate a tasso zero (36 euro al mese). Per procedere potete seguire il link qui sotto, mentre se siete indecisi potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista Realme Pad in offerta

Leggi anche: Recensione Realme Pad