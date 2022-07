In attesa delle nuove funzionalità previste per la fine dell’anno, l’azienda di Mountain View ha da poco aggiornato Wear OS per supportare il portafoglio digitale Google Wallet anche sugli smartwatch, con l’obiettivo di uniformare il suo sistema per i pagamenti wireless e la gestione delle carte, tessere e altro.

All’inizio di questa settimana l’app Google Wallet ha rimpiazzato Google Pay sugli smartphone in molti paesi e oggi la stessa transizione è iniziata anche su Wear OS.

Google Wallet rimpiazza Google Pay sugli smartwatch Wear OS

Secondo quanto riportato nella pagina di supporto di Google, a partire da oggi sugli smartwatch che eseguono Wear OS, l’app Google Pay diventa Google Wallet. L’azienda spiega che è possibile utilizzare Google Wallet per pagare ovunque sia accettato Google Pay.

Google aggiunge che altre funzionalità verranno integrate in Google Wallet a partire dalla fine dell’anno e che estenderà il supporto della nuova app a più paesi.

Dopo averlo annunciato in occasione del Google I/O 2022, il colosso di Mountain View ha da poco iniziato il rilascio di Google Wallet, il rinnovato “portafogli” della casa che prende il posto dell’app Google Pay.

La nuova app arriva sugli smartphone Android tramite il Google Play Store, attraverso un aggiornamento dell’app Google Pay.

