Le offerte della campagna Summer Sales sono disponibili su OPPO Store

Allo scoccare della mezzanotte di oggi, 20 luglio 2022, ha preso il via una nuova campagna promozionale su OPPO Store: le offerte Summer Sales attivate sullo store online ufficiale del produttore cinese ci faranno compagnia fino alla fine del mese e comprendono smartphone, wearable e qualche ricco bundle.

A proposito di OPPO, negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato della nuova serie Reno8, le ultime relative alla ColorOS 13, ma anche offerte interessanti su singoli modelli del brand, quali Find X3 Lite e Reno8 Lite da una parte e Reno7 dall’altra. Adesso rimaniamo in tema di sconti, ma allarghiamo decisamente il discorso.

Summer Sales su OPPO Store: dettagli e offerte (20 – 31 luglio 2022)

La campagna promozionale Summer Sales di OPPO Store è ricca e articolata e per questo motivo merita di essere conosciuta in maniera più dettagliata. Questa nuova iniziativa, come detto, è attiva da oggi e si concluderà alle ore 23.59 del prossimo 31 luglio.

Oltre a prevedere dei tagli di prezzo già piuttosto interessanti su singoli modelli e bundle, il produttore cinese ha previsto anche una promozione in forza della quale i clienti hanno diritto ad uno sconto, direttamente nel carrello, in misura crescente in ragione della spesa effettuata. In particolare — come si può leggere anche nella seguente immagine —, sono previsti:

uno sconto di 30 euro a fronte di una spesa minima di 200 euro;

a fronte di una spesa minima di 200 euro; uno sconto di 40 euro a fronte di una spesa minima di 300 euro;

a fronte di una spesa minima di 300 euro; uno sconto di 50 euro a fronte di una spesa minima di 400 euro;

a fronte di una spesa minima di 400 euro; uno sconto di 100 euro a fronte di una spesa minima di 700 euro.

Poste queste premesse di carattere generale sulla promozione, passiamo adesso all’analisi delle offerte disponibili in questo momento. Eccole tutte:

OPPO Store: Flash Sales (20 luglio 2022)

In aggiunta alla promozione descritta, ci sono anche delle offerte lampo da segnalare. I Flash Sales di OPPO Store saranno validi solo per oggi e, più precisamente, verranno attivati alle 21.00 e termineranno alle 23.59.

I prodotti in offerta lampo saranno: OPPO Reno6, OPPO A96, OPPO A54s, OPPO Watch Free e OPPO W12. Ecco il link alla promozione.

