OPPO Find X3 Lite 5G è il più piccolo dei tre smartphone che, insieme a OPPO Find X3 Pro e OPPO Find X3 Neo, compone la Find X3 Series, presentata l’11 marzo 2021. Pensato per battagliare nella fascia media del mercato, offre numerose soluzioni tecnologiche di buon livello, a partire dal supporto alle reti 5G e da uno schermo con elevata frequenza di refresh.

Questo smartphone OPPO ora è in offerta su eBay a un prezzo ribassato ed è acquistabile sulla piattaforma di aste online al prezzo di 259,99 euro.

OPPO Reno 8 Lite 5G va ad arricchire la gamma di smartphone dell’azienda cinese in Europa. Il dispositivo è un rebrand del già noto OPPO F21 Pro 5G e in questo momento è in offerta su eBay al prezzo di 309 euro. Ecco i dettagli delle due inserzioni.

OPPO Find X3 Lite 5G è in offerta su eBay a 259,99 euro

Lo smartphone attualmente in promozione è il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nella colorazione Astral Blue e può essere acquistato con l’opzione “Compralo subito” con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna stimata entro pochi giorni dall’acquisto.

Tra le principali caratteristiche di OPPO Find X3 Lite 5G segnaliamo uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ con frequenza di refresh a 90 Hz, SoC Snapdragon 765G affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4 e da 128 GB di memoria interna UFS 2.1 non espandibile, inoltre è presente il supporto Dual SIM.

La connettività include il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, connettore USB Type-C e soprattutto un connettore da 3,5 mm per le cuffie. La batteria ha una capacità di 4.300 mAh e supporta la SuperVOOC 2.0 Flash Charge a 65 watt che permette una ricarica completa in appena 35 minuti.

La fotocamera posteriore di OPPO Find X3 Lite 5G è composta da un sensore principale da 64 megapixel (f/1.7), un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e una coppia di sensori da 2 megapixel (f/2.4), uno per le macro e uno monocromatico per la profondità di campo. Frontalmente è presente la fotocamera selfie da 32 megapixel con apertura focale f/2.4 alloggiata all’interno di un foro nel display. Lato software troviamo Android 11 con interfaccia ColorOS 11.

Se ritenete che lo smartphone OPPO Find X3 Lite 5G faccia al caso vostro potete approfittare dell'interessante offerta su eBay

OPPO Reno 8 Lite 5G è in offerta su eBay a 309,00 euro

Lo smartphone attualmente in promozione è il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nella colorazione multicolore Spectrum e può essere acquistato con l’opzione “Compralo subito” con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna stimata entro pochi giorni dall’acquisto.

Tra le principali caratteristiche di OPPO Reno 8 Lite 5G segnaliamo un display AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ con refresh rate di 60 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD, inoltre è presente il supporto Dual SIM.

Sul retro del dispositivo troviamo una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64 Megapixel, due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo, mentre frontalmente è presente una camera selfie da 16 Megapixel.

OPPO Reno 8 Lite 5G è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, mentre la connettività include una porta USB-C e il jack audio da 3.5 mm. Lato software troviamo Android 12 con interfaccia ColorOS 12.

Se ritenete che lo smartphone OPPO Reno 8 Lite 5G sia la scelta ideale potete approfittare dell'interessante offerta su eBay

