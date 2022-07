L’Amazon Prime Day 2022 è ormai acqua passata, tuttavia il colosso dello shopping online non lesina offerte e sugli smartphone Android si trova sempre qualche occasione degna di nota, come nel caso del particolare medio di gamma OPPO Reno7.

Questo modello era stato, insieme al resto dell’ecosistema di OPPO, uno dei protagonisti della due giorni di offerte di Amazon, ma adesso torna subito a farsi notare con un nuovo sconto.

OPPO Reno7: offerta Amazon al prezzo più basso

OPPO Reno7, con la sua fotocamera Microlens, era arrivato in Italia ad inizio aprile 2022 con un prezzo di listino di 329,99 euro, ma ora Amazon lo propone in offerta a 249,99 euro: si tratta di uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino, vale a dire 80 euro in meno. L’offerta tocca entrambe le colorazioni: sia la più classica Cosmic Black che la particolare Sunset Orange (la scelta migliore per donare un pizzico di personalità in più ad uno smartphone già tutt’altro che anonimo).

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon — dunque con la solita ottima garanzia — con tanto di spedizione Prime: ordinandolo ora, potrebbe essere tra le vostre mani già a partire da domani. Ecco i link per l’acquisto:

Se siete indecisi, eccovi un riepilogo della scheda tecnica dello smartphone e a seguire la nostra recensione dedicata:

Dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,5 mm

Peso: 175 grammi

Display: AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 680 4G con GPU Adreno 610

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4X)

Memoria per l’utente: 256 GB (UFS 2.2) espandibili tramite microSD

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX709 da 32 MP (f/2.4)

Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP (f/1.7) Sensore macro da 2 MP (f/3.3) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

Jack audio da 3,5 mm

Connettività: Dual 4G VoLTE Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual band) Bluetooth 5.1 GPS NFC USB Type-C

Batteria: unità da 4500 mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC

Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Leggi anche: Recensione OPPO Reno7