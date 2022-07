L’Amazon Prime Day 2022 è terminato da un paio di giorni, ma questo non significa che non sia ancora possibile approfittare di interessanti sconti sugli smartphone Android. Unieuro lancia infatti l’iniziativa Xiaomi Weekend, che propone numerose offerte sui dispositivi del noto marchio: andiamo a scoprire le occasioni migliori.

Unieuro lancia le offerte Xiaomi Weekend: ecco gli sconti sugli smartphone Android

Le offerte Unieuro toccano diversi modelli di smartphone Android di Xiaomi, anche a marchio Redmi, e spaziano tra fasce di prezzo adatte a tutti: si passa da una spesa di poco più di 100 euro per Redmi 9C fino ad arrivare ai 749,90 euro richiesti per portarsi a casa uno degli ultimi arrivati, Xiaomi 12. Tra gli sconti sono infatti disponibili alcuni dei prodotti più popolari e recenti della casa cinese, tra cui proprio Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 10 5G.

Ecco le offerte più interessanti dell’iniziativa Xiaomi Weekend di Unieuro:

Per scoprire tutti gli sconti Xiaomi Weekend di Unieuro non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualche occasione di vostro gradimento? Avete tempo solo fino al 17 luglio 2022 per finalizzare l’acquisto (esaurimento scorte permettendo), quindi non tentennate troppo.

