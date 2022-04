Buone notizie per gli utenti mobile del Vecchio Continente: nei giorni scorsi, infatti, anche il Consiglio Europeo ha approvato la proroga fino al 2032 del regime di roaming a tariffa nazionale.

Ci riferiamo alla possibilità per tutti gli utenti europei di continuare a telefonare, inviare SMS e fruire dei servizi Web in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea alle medesime condizioni disponibili sul rispettivo territorio nazionale e senza costi aggiuntivi.

Altri 10 anni di roaming gratuito in Europa

In sostanza, a differenza di quanto accadeva fino a diversi anni fa, in caso di viaggio all’estero non sarà più necessario informarsi preventivamente su quali siano gli operatori locali che offrono le migliori condizioni per chiamare e navigare sul Web, in quanto si potrà continuare ad usare la propria offerta senza alcuna spesa da sostenere (per quanto riguarda il traffico dati da utilizzare in roaming ciascun operatore adotta un limite massimo mensile).

A questo punto, con l’approvazione del nuovo regolamento europeo anche da parte del Consiglio, alla scadenza di quello attuale (ossia il 30 giugno 2022) gli utenti mobile potranno continuare ad effettuare chiamate, inviare messaggi di testo e navigare sul Web in roaming mentre viaggiano in altri paesi dell’UE senza costi aggiuntivi fino al 2032.

Il Consiglio Europeo ci tiene a mettere in evidenza come questo nuovo provvedimento apporti delle modifiche volte a garantire la sostenibilità da parte degli operatori telefonici, aumentando allo stesso tempo la trasparenza per i servizi che potrebbero essere soggetti a costi aggiuntivi, il tutto con l’obiettivo finale di tutelare i clienti da eventuali bollette esorbitanti a causa del “roaming involontario” sulle reti mobili non terrestri quando si trovano su traghetti o aerei.

Inoltre il nuovo regolamento prevede anche delle misure volte a garantire ai clienti una buona esperienza in termini di qualità del servizio e di accesso ai servizi di emergenza.

Il nuovo provvedimento sul roaming europeo entrerà in vigore il 1º luglio 2022.

