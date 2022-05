A partire da oggi 30 Maggio 2022, con il primo pagamento mensile utile della loro offerta tariffaria, i clienti di rete mobile TIM otterranno un aumento del massimale di traffico dati valido in Roaming UE, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo, inoltre si riduce ancora il costo per il traffico dati a consumo.

È prevista infatti una graduale riduzione dei prezzi in roaming all’ingrosso e a partire dalla seconda metà di quest’anno e fino al 2032 ce ne saranno altre 6.

La formula per calcolare il massimale di Giga valido in Roaming UE diventerà quindi la seguente:

Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 2] x 2.

TIM aggiorna in anticipo anche i costi per il traffico dati a consumo

Qualora il traffico dati consumato nei Paesi UE dovesse superare il limite previsto, come succede anche con l’attuale normativa verrà applicata una tariffazione a consumo.

In questo caso, a partire da oggi l’importo viene ridotto da 0,297 centesimi di euro per MB (IVA inclusa) a 0,238 centesimi di euro per MB (IVA inclusa).

Come indicato da TIM, con questa variazione dedicata al Roaming UE, il traffico dati nazionale messo a disposizione dalla propria offerta in Italia non subirà alcuna variazione.

Non sono previsti inoltre cambiamenti relativi al traffico voce e SMS, poiché tali servizi sono già utilizzabili in roaming nei Paesi UE secondo i massimali previsti da ciascun piano tariffario nel territorio nazionale.

Infine, non ci saranno variazioni neanche per le offerte con traffico dati già interamente fruibile anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, senza l’applicazione di massimali specifici.

TIM sottolinea inoltre che per avere ulteriori informazioni sul Roaming UE e per conoscere i dettagli sulle soglie di traffico dati è possibile consultare il sito ufficiale dell’operatore, che al momento non risulta ancora aggiornato, contattare il Servizio Clienti 119 oppure utilizzare l’app MyTIM.

