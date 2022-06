Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE — ha deciso di giocare d’anticipo e di adeguarsi anzitempo alle nuove condizioni prescritte in materia di Roaming nei Paesi dell’Unione europea: i clienti dell’operatore virtuale potranno già beneficiare di un aumento dei GB sfruttabili in roaming UE.

Roam Like at Home: da luglio il nuovo regolamento

Come vi avevamo raccontato a tempo debito, l’attuale regolamento “Roam Like At Home“ rimarrà efficace fino al 30 giugno 2022, ma per fortuna le istituzioni dell’Unione si sono mosse per tempo e hanno già approvato quello nuovo e migliorativo che entrerà in vigore in data 1 luglio 2022 e rimarrà efficace fino al 30 giugno 2032.

Il nuovo regolamento in tema di roaming UE prevede sei graduali abbassamenti di prezzo, fino al 2027:

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2022 – il massimale scenderà a 2,00€ (IVA esclusa) per GB

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 – il massimale scenderà a 1,80€ (IVA esclusa) per GB

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 – il massimale scenderà a 1,55€ (IVA esclusa) per GB

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 – il massimale scenderà a 1,30€ (IVA esclusa) per GB

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 – il massimale scenderà a 1,10€ (IVA esclusa) per GB

Dal 1 gennaio 2027 – il massimale scenderà a 1,00€ (IVA esclusa) per GB.

Dal punto di vista degli utenti questo si tradurrà in un progressivo aumento del traffico dati sfruttabile ogni mese in roaming in altri Paesi dell’Unione europea e, per quanto riguarda il prossimo futuro, la formula da utilizzare per il calcolo di quelli disponibili è la seguente: [canone mensile della propria offerta (IVA esclusa) / costo per GB (IVA esclusa)] x 2.

Senza entrare nel merito delle altre comunque significative novità (per le quali vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato a questo link), in questa sede ci interessa segnalare che Very Mobile ha scelto di anticipare l’adeguamento alla nuova soglia.

Very Mobile: aumento dei GB in Roaming UE per tutte le offerte

Ciascun cliente può calcolare manualmente i GB sfruttabili mensilmente in roaming UE tramite la formula sopra riportata, ma nel caso di Very Mobile è possibile controllare tale informazione anche aprendo l’applicazione ufficiale e accedendo al tab Offerta: il quantitativo di GB disponibili in UE è indicato in alto a destra, come si vede nello screenshot seguente.

Lo stesso dettaglio ovviamente è già disponibile anche per i potenziali nuovi clienti di Very Mobile: l’operatore ha provveduto ad aggiornare ciascuna pagina dedicata alle offerte inserendo i nuovi limiti di traffico dati mensile in roaming UE.

Premesso che in tutti i casi, laddove il cliente superi il limite comunicato, è tenuto al pagamento di una tariffa extrasoglia pari a 0,238 centesimi di euro per Megabyte (tariffati ad ogni Kilobyte consumato), ecco tutti i limiti delle offerte attualmente disponibili all’attivazione online:

Very 4,99 Offerta Weekend (disponibile per pochi giorni) è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 30 GB di traffico dati 4G, di cui 4,6 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 4,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

(disponibile per pochi giorni) è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 30 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 4,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. . Very 5,99 è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G, di cui 5,5 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 5,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 5,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. . Very 6,99 è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati 4G, di cui 6,4 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 5,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 5,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. . Very 5,99 è attivabile per i nuovi numeri e include minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G, di cui 5,5 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 5,99 euro, l’attivazione costa 1,99 euro, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

è attivabile per i nuovi numeri e include minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 5,99 euro, l’attivazione costa 1,99 euro, SIM e spedizione sono gratis. . Very 7,99 è attivabile per i nuovi numeri e include minuti e SMS illimitati e 150 GB di traffico dati 4G, di cui 7,3 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 7,99 euro, l’attivazione costa 1,99 euro, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

è attivabile per i nuovi numeri e include minuti e SMS illimitati e 150 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 7,99 euro, l’attivazione costa 1,99 euro, SIM e spedizione sono gratis. . Very 9,99 è attivabile per i nuovi numeri e include minuti e SMS illimitati e 220 GB di traffico dati 4G, di cui 9,1 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 9,99 euro, l’attivazione costa 1,99 euro, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

è attivabile per i nuovi numeri e include minuti e SMS illimitati e 220 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 9,99 euro, l’attivazione costa 1,99 euro, SIM e spedizione sono gratis. . Very 9,99 è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 220 GB di traffico dati 4G, di cui 9,1 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 9,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione .

è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 220 GB di traffico dati 4G, di cui sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 9,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. . Very 7,99 è attivabile dai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 150 GB di traffico dati 4G, di cui 7,3 GB sfruttabili in Roaming UE. Il costo mensile è di 7,99 euro, attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione.

Per tutte le ultime notizie sulle offerte telefoniche di Very Mobile potete visitare la nostra pagina dedicata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche