All’inizio di quest’anno il team di sviluppatori di Google ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di sistema per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, smartphone ormai usciti dal periodo di supporto software garantito dal colosso di Mountain View.

A quanto pare, tuttavia, le “sorprese” per i possessori di questi due smartphone lanciati nel lontano 2018 non sono ancora finite e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un ulteriore update.

Le novità dell’aggiornamento per Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

Ricordiamo che solitamente il colosso di Mountain View rilascia un altro aggiornamento dopo che un telefono è uscito dal periodo di supporto software e per la serie Google Pixel 3 tale update “aggiuntivo” era rappresentato da quello con le patch di sicurezza di febbraio (rilasciato poco prima di Android 12L).

Stando a quanto si apprende, questo nuovo aggiornamento a sorpresa porta con sé il supporto per il roaming VoLTE ma la build continua ad essere basata su Android 12 (niente da fare, pertanto, per chi sperava in Android 12L).

Pare che tale novità sia stata introdotta in quanto le reti 3G vengono disattivate negli Stati Uniti proprio quest’anno e gli altri dispositivi della gamma Pixel hanno già ricevuto questo aggiornamento all’inizio del mese (ciò sia per quanto riguarda gli operatori telefonici statunitensi che per quelli di altri Paesi).

A seguire i link per effettuare il download della factory image o dell’aggiornamento OTA per i due smartphone di Google:

Ricordiamo che i prossimi smartphone di Google per i quali è previsto il termine del periodo di supporto software garantito sono i Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, device che ad inizio mese hanno ricevuto quello che dovrebbe essere il loro ultimo aggiornamento. Salvo eventuali “sorprese”.

