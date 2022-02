Google dice addio ai Pixel di terza generazione, che hanno appena ricevuto l’ultimo aggiornamento firmware. È un triste addio, poiché i due smartphone di Google sono reputati da molti come i migliori che la grande G abbia mai progettato. Ma tant’è. I tempi corrono, la tecnologia avanza e aggiornare i prodotti costa energie quindi denaro, e bisogna dare priorità ai modelli più recenti.

Patch di sicurezza di febbraio 2022 per i Google Pixel 3

Il fatto che Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL abbiano ricevuto l’ultimo aggiornamento non significa che da domani o prossimamente non risulteranno più utilizzabili, intendiamoci. Significa semplicemente che da ora in poi non rientreranno più nei programmi di Google, quindi non riceveranno più aggiornamenti ufficiali.

La palla passa adesso al modding, quindi agli sviluppatori indipendenti che probabilmente si prenderanno l’onere – o il piacere, a seconda dei punti di vista – di tenere “freschi” i due smartphone di Google, nati nel 2018 ed entrati subito nel cuore degli appassionati. L’ultimo aggiornamento è contrassegnato dalla build SP1A.210812.016.C1/SP1A.210812.016.C1 che include le ultime patch di sicurezza di febbraio 2022 e i tipici bug fix.

Fateci sapere nei commenti qual è o qual è stato il vostro rapporto con Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, ammesso che ne abbiate posseduto uno, e se state valutando il modding per tenerli aggiornati e sicuri.