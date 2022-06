Alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media per non spendere troppo e non potete aspettare? Allora fareste bene a dare uno sguardo alle offerte a disposizione su Amazon in queste ore, che anticipano di un paio di settimane ciò che vedremo durante l’Amazon Prime Day 2022.

Ottime offerte di Motorola e Realme su Amazon oggi

Non tutti sono ovviamente disposti a spendere cifre enormi per acquistare uno smartphone Android, e proprio per questo sono diversi i produttori a proporre modelli che spaziano tra i 200 e i 300 euro (o anche meno). Tra questi Realme e Motorola, protagonisti della selezione di quattro offerte che stiamo per mostrarvi: abbiamo due smartphone 4G, ossia l’accoppiata Realme 8i e Realme 8, e due smartphone 5G, ossia Realme Narzo 50 5G e Motorola Moto G71 5G.

Il meno costoso, Realme 8i, mette a disposizione display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC MediaTek Helio G96 octa core, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con PDAF e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W. Lanciato lo scorso autunno in versione 4-128 GB al prezzo di 219,90 euro, potete acquistarlo ora su Amazon in offerta a 179,99 euro.

Saliamo leggermente di prezzo con Realme 8, uno smartphone con display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+, SoC MediaTek Helio G95 octa core, 4, 6 o 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna UFS 2.1, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 30 W. Lo smartphone è stato lanciato un annetto fa al prezzo di partenza di 199 euro (4-64 GB), ma ora bastano solo 10 euro in più per portarsi a casa la versione 8-128 GB (listino di 259 euro).

Passiamo alla connettività di quinta generazione con Realme Narzo 50 5G, uno smartphone lanciato esattamente un mese fa al prezzo speciale di 229,99 euro (anziché 259,99) nella versione 6-128 GB. La stessa è ora in offerta su Amazon a 219,99 euro, dunque con un ribasso ulteriore rispetto allo sconto di lancio. Mette a disposizione display Full-HD da 90 Hz di refresh rate, SoC MediaTek Dimensity 810 a 6 nm, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart da 33 W.

Chiudiamo il poker di smartphone in promozione su Amazon cambiando marchio: in sconto abbiamo Motorola Moto G71 5G, un dispositivo con display OLED MaxVision da 6,4 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con PDAF e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida TurboPower 30. Potete acquistarlo in offerta a 269,90 euro, con uno sconto di 70 euro rispetto al listino.

Se siete interessati ad acquistare uno degli smartphone qui sopra vi lasciamo ai link Amazon:

Realme 8i 4-128 GB a 179,99 euro

Realme 8 4G 8-128 GB a 209,99 euro

Realme Narzo 50 5G 6-128 GB a 219,99 euro

Motorola Moto G71 a 269,90 euro

Allora, avete deciso di dare una possibilità a uno di questi?

