Nella giornata di oggi, 10 giugno 2022, Unieuro, una delle più note catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive con le offerte anche online, ha reso disponibile la nuova iniziativa promozionale Summer Black Friday, che comprende numerosi articoli a prezzo scontato, tra i quali figurano anche diversi smartphone e tablet con sistema operativo Android.

Insomma, dopo che questa mattina vi avevamo segnalato un’offerta molto ghiotta per Samsung Galaxy S21 FE disponibile proprio da Unieuro e dopo aver visto pochi istanti fa le restanti offerte della promozione su TuttoTech, concentriamoci su quelle di nostro precipuo interesse, in attesa di vedere che cosa arriverà per l’Amazon Prime Day.

Offerte su smartphone e tablet in “Summer Black Friday” di Unieuro (fino al 30 giugno)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte sfruttabili, vediamo in breve le informazioni essenziali su questa nuova campagna promozionale firmata Unieuro. Il Summer Black Friday è disponibile sullo store online di Unieuro, sarà valido fino al 30 giugno prossimo e gli sconti sono già calcolati, dunque non ci sono codici sconto da aggiungere per ottenerli. In questa sede, è bene ribadirlo, verranno prese in esame solo ed esclusivamente quelle aventi ad oggetto smartphone e tablet Android.

Smartphone in offerta

Tablet in offerta

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili in negozio e al link sottostante:

Offerte “Summer Black Friday” di Unieuro (fino al 30 giugno)

