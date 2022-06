Samsung Galaxy S21 FE è disponibile su Unieuro a un super prezzo, combinando lo sconto iniziale e un coupon: grazie alla doppia offerta lo smartphone può essere acquistato a ben 340 euro in meno rispetto al prezzo consigliato di listino. Un’occasione unica per portarsi a casa uno dei migliori smartphone usciti in questo 2022 e con aggiornamenti software garantiti per 4 aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Duplice offerta per Samsung Galaxy S21 FE da Unieuro

Per chi non lo conoscesse, Galaxy S21 FE mette a disposizione specifiche tecniche vicine a quelle dei fratelli maggiori, con display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ da 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 12 MP con OIS e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W. Lo smartphone è già uscito sul mercato con Android 12 e la One UI 4.0, e il mese scorso ha ricevuto la versione 4.1. Un vero e proprio top di gamma insomma.

Samsung Galaxy S21 FE è stato lanciato a inizio gennaio 2022 al prezzo consigliato di 769 euro per la configurazione 6-128 GB. In questo momento può essere acquistato a 429 euro in offerta da Uniero: basta inserire il couopn 180GALAXYS21FE5G in fase di pagamento.

Acquista Samsung Galaxy S21 FE a 429€ invece di 769€ (grafite)

