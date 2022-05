A seguito del lancio ufficiale in Cina e la commercializzazione in Malesia, Vivo continua il lancio globale dei propri flagship Vivo X80 e X80 Pro passando sempre per il sud-est asiatico – area strategica cruciale per l’azienda – e raggiungendo, questa volta, l’India in cui i due smartphone sono stati lanciati ufficialmente nelle varianti destinate ai mercati internazionali. Scopriamone insieme i dettagli.

Specifiche tecniche Vivo X80 e Vivo X80 Pro

La versione global di Vivo X80 Pro conferma la presenza della sola variante con a bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a differenza di quella cinese che include una con il chip Mediatek Dimensity 9000. Troviamo, invece, il processore di Mediatek all’interno della versione global di Vivo X80.

Entrambi gli smartphone potranno contare su una configurazione di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di storage mentre la variante da 8/128 GB sarà presente solo sul fratello minore X80.

Confermato su X80 Pro la presenza del display LTPO 3.0 AMOLED E5 di Samsung da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il modello X80 conserva queste specifiche fatta eccezione per la risoluzione che scende a Full HD+.

Per quanto concerne il comparto fotografico troviamo quattro fotocamere posteriori così caratterizzate: un sensore principale da 50 Megapixel ISOCELL GNV (versione modificata dell’ISOCELL GN1 di Samsung) con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore IMX598 ultra-grandangolare da 48 MP, uno da 12 MP dedicato ai ritratti e infine un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e digitale fino a 60x.

L’intero comparto sarà coadiuvato, in entrambi i dispositivi, dal processore V1+: il primo ISP (image signal processor) realizzato da Vivo e cuore pulsante dell’esperienza fotografica di X80 e X80 Pro. In aggiunta, il colosso cinese si è affidato a ZEISS per la calibrazione del colore sulle fotocamere dei due modelli.

Su Vivo X80 è presente una configurazione simile con tripla fotocamera (assente il sensore periscopico) in cui il sensore principale da 50 Megapixel GNV del modello Pro viene sostituito da un Sony IMX866.

A completare il quadro della dotazione tecnica troviamo le batterie da 4500 mAh e 4700 mAh, rispettivamente su X80 e X80 Pro, con ricarica rapida cablata a 80 W e wireless da 50 W. Da segnalare, inoltre, che solo il modello Pro può contare sulla certificazione IP60.

Presente, invece, su entrambi gli smartphone Android 12 con Funtouch OS 12.

Prezzi e disponibilità

La variante global di Vivo X80 e X80 Pro è attualmente disponibile in Malesia e dal 25 maggio sarà commercializzata in India a un prezzo in rupie indiane che, al cambio attuale, parte da poco meno di 700 euro per il Vivo X80 fino ad arrivare a circa 1000 euro per il Vivo X80 Pro. È comunque lecito attendersi un’oscillazione dei prezzi dei due smartphone in base ai mercati a cui fanno riferimento.

Con il proseguimento della commercializzazione globale da parte di Vivo, nel corso dei prossimi mesi i due modelli potrebbero finalmente debuttare in Europa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se questa ipotesi potrà concretizzarsi.

Potrebbe interessarti anche: La serie HONOR 70 ha una data di presentazione ufficiale: ecco quando arriverà