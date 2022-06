Probabilmente prima del lancio della serie Redmi Note 12 ci sarà da avere pazienza ancora per diversi mesi ma in Rete iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere alcune delle caratteristiche di tali nuovi smartphone di fascia media del produttore cinese.

In particolare, è stato Digital Chat Station (attraverso Abhishek Yadav) a fornirci qualche interessante dettaglio su quella che potrebbe essere la dotazione degli smartphone della serie Redmi Note 12.

Prime anticipazioni sulla dotazione della serie Redmi Note 12

A dire del popolare leaker, la serie Redmi Note 12 dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera da 50 megapixel (resta da capire se tutti i sensori avranno questa risoluzione o se, cosa molto più probabile, soltanto quello primario) posizionata in un modulo che ricorda quello della precedente generazione e supportata da un flash LED orizzontale.

Per quanto riguarda lo schermo, invece, Digital Chat Station sostiene che Redmi abbia deciso di puntare su un display piatto (niente da fare, quindi, per i fan dei bordi curvati) e con un foro in alto al centro per fare spazio alla fotocamera frontale.

Al momento non ci sono informazioni relative alle dimensioni dello schermo, che dovrebbe comunque essere in grado di garantire agli utenti un refresh rate elevato.

Nel complesso, il prototipo a cui il leaker pare abbia avuto accesso sarebbe stato in grado di offrire un’esperienza equilibrata.

Per quanto riguarda il possibile lancio della serie Redmi Note 12, difficilmente ciò avverrà a breve, soprattutto se si considera che il produttore lo scorso mese ha annunciato in Cina Redmi Note 11SE, Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+.

Se si tiene conto delle tempistiche seguite da Redmi lo scorso anno per Redmi Note 11, il lancio della nuova generazione dovrebbe avvenire nell’ultimo trimestre del 2022, probabilmente nel mese di ottobre. Staremo a vedere.

* * * nell’immagine in alto Redmi Note 11

