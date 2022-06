Android 12 per OnePlus Nord N200 5G e aggiornamenti di giugno per Samsung e POCO

Nuovo giorno, nuovo giro di aggiornamenti software per smartphone Android e questa volta c’è molta più varietà rispetto ai giorni scorsi: i brand coinvolti sono Samsung, OnePlus e POCO; gli update in distribuzione sono un misto di nuove versioni di Android e skin proprietarie e patch di sicurezza di giugno. Senza ulteriori indugi, scopriamo le novità di questi nuovi aggiornamenti.

OnePlus Nord N200 5G: le novità dell’aggiornamento

È di OnePlus l’unico smartphone di questa raccolta destinatario di un major update: si tratta del medio di gamma OnePlus Nord N200 5G e sta ricevendo finalmente l’aggiornamento ad Android 12 con annessa OxygenOS 12.

Lo smartphone è disponibile soltanto negli Stati Uniti e in Canada, dove l’update è in distribuzione per tutti — è una build stabile —, a partire dai modelli non brandizzati. Insieme alla nuova versione del robottino verde e dell’interfaccia proprietaria, OnePlus Nord N200 5G sta ricevendo anche le patch di sicurezza del mese di maggio 2022. Ricordiamo che il produttore cinese ha promesso un solo major update per questo modello, pertanto OnePlus Nord N200 5G potrebbe avere appena vissuto il suo unico momento di gloria in fatto di supporto software.

Il nuovo update arriva con la versione firmware C.15 e ne trovate di seguito il changelog ufficiale completo:

System [Optimized] AI System Booster to 2.1 to support the system to run smoothly even when the load was high [Added] Earphone Control Card with Bluetooth earphone one-click adjustment [Updated] Android security patch to 2022.05

Dark Mode [Added] three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf [Added] style options for Cards, making data contents more visual and easier to read [Added] access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc [Added] OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health status

Work Life Balance [Added] Work Life Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings [Added] the support of automatic Work and Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery [Added] the support of switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing.



Samsung Galaxy S20 FE, S20 FE 5G, A52 5G: le novità degli aggiornamenti

Samsung — che in un recente editoriale abbiamo descritto come un modello virtuoso per il mondo Android in fatto di supporto software — non si smentisce e anche oggi allunga la lista dei modelli già provvisti delle patch di sicurezza del mese di giugno 2022. Quest’oggi tocca a Samsung Galaxy A52 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e all’ex best-buy Samsung Galaxy S20 Fan Edition (di cui trovate a questo link il nostro confronto con Galaxy S21 FE e Galaxy A52s 5G), in entrambe le varianti LTE e 5G.

Per quanto riguarda il primo, Samsung Galaxy A52 5G sta ricevendo la versione firmware A526BXXS1CVE4, che attualmente è disponibile in Cile. Non si riportano altre novità. Il secondo, invece, era l’unico membro della serie Galaxy S20 rimasto indietro ma ora si è messo in pari: Samsung Galaxy S20 FE LTE sta ricevendo il firmware G780FXXU9DVE7 in Russia, mentre il modello 5G passa alla G781BXXU4FVE8 in Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Paesi baltici.

Per maggiori dettagli sulla SMR (Security Maintenance Release) di giugno 2022, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

POCO F2 Pro: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con POCO F2 Pro, che proprio ieri ha ricevuto un aggiornamento stabile comprensivo delle patch di sicurezza di giugno 2022. Già aggiornato alla MIUI 13 con Android 12, questo modello sta ricevendo in Italia un file OTA da 808 MB con la build MIUI 13.0.3.0.SJKEUXM; il changelog non segnala altre novità.

Come aggiornare smartphone OnePlus, Samsung e POCO

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, per tutti potete comunque verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per i POCO, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Nel caso di OnePlus Nord N200, a patto di sapere come fare, potete procedere manualmente sfruttando il link seguente:

Unlocked (DE2117_11_C.15) Full OTA.