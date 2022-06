Il team di sviluppatori di Google continua a rilasciare versioni delle varie applicazioni dedicate a Wear OS 3 con un’interfaccia rinnovata e l’ultima di questa serie è Google Contatti.

Ricordiamo che con Wear OS 2 (o precedenti versioni del sistema operativo) Google Contatti faceva parte del sistema e veniva aggiornata insieme ad esso mentre adesso viene visualizzata nel Google Play Store come app a sé stante.

Come cambia l’app Google Contatti per Wear OS 3 con la versione 1.4.1.x

Il design della nuova versione di Google Contatti (ossia la 1.4.1.x) è piuttosto semplice e presenta un pulsante per avviare la ricerca in alto, subito al di sotto dell’orario.

I singoli contatti vengono visualizzati in contenitori a forma di pillola e i primi posti dell’elenco sono occupati dalle persone “preferite” mentre la visualizzazione del singolo contatto non è stata aggiornata in modo troppo drastico (il look nel complesso è ad ogni modo coerente con il nuovo linguaggio di design).

Gli utenti hanno la possibilità di aggiungere un contatto alla watchface per effettuare chiamate o inviare messaggi rapidamente e sarà visualizzato con la relativa immagine (se presente) oppure con l’iniziale del nome.

Una piccola curiosità relativa agli screenshot pubblicati dal team di Google sul Play Store: quello che mostra la watchface con le lancette (la terza immagine) potrebbe provenire dal tanto atteso Google Pixel Watch, almeno ciò è quanto suggerisce il design spesso della lancetta delle ore.

Questa nuova versione di Google Contatti viene visualizzata soltanto su Wear OS 3 con gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 mentre non appare come disponibile sugli orologi intelligenti meno recenti.

Gli utenti che desiderano installarla rapidamente possono trovarla andando sullo smartwatch all’interno della sezione “App sul tuo telefono” del Google Play Store o attraverso il sistema di ricerca.

