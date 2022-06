Se avete intenzione di cambiare smartphone, per necessità o perché volete semplicemente fare un upgrade o “aggiornarvi”, ma non volete spendere troppo, stiamo per consigliarvi tre modelli 5G in super offerta tutti molto validi (come potete constatare dalle nostre recensioni che troverete in fondo): si tratta di OPPO Find X3 Neo, Samsung Galaxy A52s 5G e Realme GT Master Edition.

OPPO, Samsung e Realme: tre smartphone 5G in super offerta

OPPO Find X3 Neo è il modello “centrale” della serie Find X3 e mette a disposizione specifiche tecniche davvero interessanti per la sua fascia di prezzo, soprattutto considerando la cifra alla quale potete acquistarlo in questi giorni. Offre un display OLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.0, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (lo stesso del fratello maggiore Find X3 Pro) e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.

Samsung Galaxy A52s 5G offre un display AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Realme GT Master Edition è il meno costoso del trio, ma mette comunque a disposizione specifiche niente male: a bordo abbiamo infatti display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida Dart fino a 65 W.

OPPO Find X3 Neo, Samsung Galaxy A52s 5G e Realme GT Master Edition sono stati lanciati ai prezzi consigliati di rispettivamente 799,99 euro, 469,90 euro e 349 euro. Ora potete acquistarli in super offerta su eBay alle seguenti cifre, approfittando degli sconti applicati da rivenditori con migliaia di feedback positivi e che accettano pagamento tramite PayPal:

Per eventuali indecisioni, qui sotto potete consultare le recensioni di tutti e tre i prodotti. Per scoprire altre offerte sugli smartphone Android a disposizione sul sito potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte sugli smartphone Android su eBay

Potrebbe interessarti: Recensione OPPO Find X3 Neo | Recensione Samsung Galaxy A52s 5G | Recensione Realme GT Master Edition