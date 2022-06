Nel momento in cui scriviamo, utilizzando un Chromebook, abbiamo la possibilità di apportare alcune modifiche alle immagini direttamente dall’applicazione Galleria predefinita; gli strumenti integrati nel software in questione infatti ci permettono di ritagliare, ruotare, ridimensionare, aggiungere filtri o scrivere del testo su un’immagine. Qualora volessimo agire più in profondità, al momento avremmo bisogno di software di terze parti, ma presto la situazione cambierà grazie a Google Foto.

L’app Galleria dei Chromebook si integrerà con Google Foto per un editing delle immagini più profondo

Sembra infatti che Google, stando a due nuovi flag di Chrome, abbia intenzione con un futuro aggiornamento di dotare l’app Galleria di Chrome OS di un editor migliore per la modifica delle immagini, grazie all’integrazione con Google Foto.

Integrazione con le foto delle app multimediali (immagine) All’interno della Galleria, abilita la ricerca di più strumenti di modifica per le immagini in Foto #media-app-foto-integrazione-immagine

All’interno della Galleria, abilita la ricerca di più strumenti di modifica per le immagini in Foto Integrazione con le foto delle app multimediali (video)All’interno della Galleria, abilita la ricerca di strumenti di modifica per i video in Foto #media-app-foto-integrazione-video

In pratica nei piani di Big G c’è l’intenzione di prevedere una nuova opzione nell’area dell’editor, la quale consentirà di aprire automaticamente l’immagine scelta nella versione Android completa dell’app Google Foto, così da poter sfruttare tutte le funzionalità di modifica avanzate del software in questione (tonalità della pelle, vignette, ecc.).

In realtà è già possibile sfruttare le funzioni di modifica di Foto su un Chromebook, per farlo è però necessario aprire l’app e cercare manualmente il file da modificare. Non si tratta in pratica di una rivoluzione, quanto più di una lieve modifica che va però ad aumentare la comodità dell’utente; la futura integrazione delle due app consentirà a Galleria di rimanere un’applicazione semplice e veloce, delegando il lavoro di editing più approfondito a Google Foto.

