Oggi, mercoledì 1 giugno 2022, prendono il via gli OPPO Summer Days sull’ecommerce proprietario OPPO Store: la promozione comprende interessanti offerte sui migliori smartphone del produttore cinese — inclusi gli ultimi modelli di punta delle serie OPPO Find X5 e OPPO Reno7 —, con annessi bundle comprensivi di wearable e accessori ufficiali.

OPPO Summer Days: informazioni essenziali

Prima di entrare nel merito delle offerte e dei bundle che OPPO rende disponibili nell’ambito di questa nuova iniziativa promozionale, è bene riassumerne in breve le informazioni più importanti.

Partendo dalle basi, gli OPPO Summer Days sono attivi soltanto sull’ecommerce proprietario OPPO Store. Per quanto riguarda il periodo di validità, le offerte sono attive già a partire da oggi e si concluderanno il prossimo 30 giugno 2022, dunque rimarranno disponibili per un mese intero.

Stando a quanto illustrato dal produttore, l’iniziativa prevede possibilità di risparmio fino al 40% su prodotti e bundle.

Infine, OPPO Store garantisce la consegna gratuita in 24/48 ore con DHL Express per tutti gli ordini di importo superiore ai 99 euro, assistenza ufficiale OPPO e servizio di reso entro 14 giorni, raccolta di OPPO Points per ottenere sconti immediati e pagamenti sicuri tramite PayPal o carta di credito (con l’iscrizione alla newsletter, si ha diritto ad uno sconto di 15 euro con una spesa minima di 200 euro).

Offerte e bundle degli OPPO Summer Days (1–30 giugno 2022)

Nell’ambito degli OPPO Summer Days, come detto, è possibile trovare un gran numero di offerte e di bundle.

Il primo da ricordare è sicuramente quello relativo al top di gamma OPPO Find X5 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione): questo smartphone può essere acquistato al prezzo di 1.199,99 euro con un bundle particolarmente ricco che comprende: le cuffie true wireless OPPO Enco X con cancellazione attiva del rumore, lo smartwatch OPPO Watch Free (di cui trovate a questo link la nostra recensione), la basetta di ricarica AirVOOC Wireless Charger e una cover. Ecco il link per l’acquisto diretto.

Scendiamo di prezzo con OPPO Find X5, che nel prezzo di 899,99 euro comprende esattamente lo stesso bundle ad esclusione della AirVOOC Wireless Charger, dunque: OPPO Enco X, OPPO Watch Free e cover. Ecco il link diretto per l’acquisto.

OPPO Find X5 Lite viene proposto a 499,99 euro con inclusi nel prezzo le cuffie true wireless OPPO Enco Free2, la smartband OPPO Band Sport e una cover. Ecco il link diretto per l’acquisto.

OPPO Reno7 è appena arrivato sul mercato (ne trovate a questo link la nostra recensione), ma è già in offerta: al prezzo consigliato di 289,98 euro, include anche la smartband OPPO Band Style. Ecco il link diretto per l’acquisto.

Tornando indietro di una generazione, anche gli apprezzati modelli della serie Reno6 sono disponibili in bundle, precisamente con le cuffie true wireless OPPO Enco Air2. Ecco le offerte previste:

Ma le offerte degli OPPO Summer Days non finiscono qui, ecco tutte le altre disponibili:

Tutte le offerte sono disponibili al link sottostante:

Offerte e bundle degli OPPO Summer Days (1–30 giugno 2022)

Leggi anche: migliori smartphone OPPO

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.