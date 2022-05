Come da previsioni, e come anticipato dalla stessa Google, il colosso di Mountain View ha rimosso la scheda “Film” dall’app Google Play Store.

Per acquistare, noleggiare o guardare film e programmi sui dispositivi Android, d’ora in avanti gli utenti dovranno sfruttare l’app Google TV, che già da qualche tempo aveva raccolto l’eredità di Google Play Film come app indipendente.

Google Play Store: rimossa la scheda “Film”

Come molti sapranno, negli scorsi mesi l’app Google Play Film è stata rivista e ribattezzata in Google TV, dando comunque l’impressione che i cambiamenti non si sarebbero fermati lì.

Nelle ultime settimane, visitando la scheda Film del Google Play Store, gli utenti venivano accolti da un badge che recitava “A breve Play Film si sposterà”: effettuando un tap, l’utente veniva poi rimandato a una schermata che spiegava come, a partire da maggio 2022, Google TV sarebbe diventata la “nuova destinazione per l’intrattenimento”.

Come è possibile apprezzare dalla galleria sottostante, nelle scorse ore questo cambiamento ha iniziato a manifestarsi, con Google che ha eliminato la scheda Film dal Google Play Store (nel nostro smartphone, lo Store di Google è in versione 30.6.16-21; per verificare la versione dello store installata sul vostro smartphone, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna il Play Store”).

Previous Next Fullscreen

Google tranquillizza gli utenti, informando che gli acquisti già effettuati saranno disponibili all’interno dell’app Google TV e che sarà possibile continuare ad effettuare acquisti e noleggi, in maniera identica rispetto a quanto fatto finora tramite il Play Store, anche all’interno dell’app Google TV.

Questa novità giunge a pochi giorni di distanza dal restyling grafico apportato da Big G alla versione web del Google Play Store. Va sottolineato, per dovere di cronaca, che la scheda Film è ancora disponibile nella versione web dello store.

Secondo quanto confermato dalla stessa Google, l’app Google TV riceverà presto un rinnovamento estetico secondo i canoni del Material You, ma anche ottimizzazioni per gli utenti che sfruttano l’app tramite un tablet Android.

Come scaricare o aggiornare Google TV

Per verificare la disponibilità di aggiornamenti o, semplicemente, scaricare e installare l’app di Google TV per i dispositivi con sistema operativo Android, è sufficiente cercare l’app sul Google Play Store o cliccare sul badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Google annuncia un bel po’ di cose nuove per Android TV e Google TV