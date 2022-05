L’applicazione Google TV per dispositivi Android va finalmente incontro al rinnovamento preannunciato nei mesi scorsi e foriero della nuova scheda Highlights e di una riorganizzazione di altre parti dell’app.

Google TV: come cambia l’app per Android

Correva infatti il mese di marzo 2022 quando Google annunciava l’arrivo in Google TV della nuova scheda Highlights, la quale permette di ricevere un flusso personalizzato di notizie, recensioni e altro basate sui film e sulle serie TV preferite dall’utente.

Per quanto riguarda l’opera di riorganizzazione dell’applicazione, come potete vedere negli screenshot riportati di seguito, il tab “Per te” prende il posto di “Home” e va ad occupare la seconda posizione da sinistra nella barra di navigazione in basso. L’unico vero cambiamento in questo caso è rappresentato dalla rimozione dei tab superiori per muoversi tra Film e Programmi, tuttavia basta uno scrolling verso il basso per trovare delle scorciatoie che permettono di fare esattamente la stessa cosa.

Il terzo tab dell’app Google TV è ora “Acquista” ed è destinato ad acquisire un ruolo di primaria importanza, ora che proprio a partire da questo mese il Google Play Store rimuoverà il tab Film in favore dell’app Google TV. Quest’ultima, come viene spiegato direttamente nel Play Store aprendo il banner dedicato “sarà la tua nuova destinazione per l’intrattenimento”. Qualora ve lo foste persi, ecco il testo completo dell’avviso pubblicato da Big G:

“A partire da maggio 2022, l’app Google TV sarà la tua destinazione per acquistare, noleggiare e guardare film e programmi sul tuo dispositivo mobile Android. Nell’app Google Play, Play Film non sarà più disponibile. Dove finiranno i tuoi acquisti? I contenuti che hai acquistato continueranno ad essere disponibili nell’app Google TV. Potrai comunque usare il credito di Play e le carte regalo Google Play nell’app Google TV, nonché guadagnare punti Play (dove sono disponibili queste funzionalità). Gli acquisti effettuati continueranno a essere disponibili per la condivisione con il gruppo Famiglia. Dove puoi acquistare film e programmi? Puoi acquistare film e programmi nell’app Google TV come fai nel Play Store. Che cos’è Google TV? L’app Google TV ti aiuta a sfogliare film e programmi delle tue app di streaming preferite in un unico posto e a scoprire nuovi contenuti da guardare con consigli basati su ciò che ti piace di più”.

L’altro grande cambiamento attiene ai tab “Raccolta” e “Lista di titoli”, i quali non sono più due tab separati, ma vengono accorpati in “Your Stuff”. Nel nuovo layout di Google TV, quest’ultimo tab presenta poi un’articolata organizzazione interna: nella parte alta, infatti, sono presenti i tre tab “Lista di titoli”, “Film” e “Programmi” che permettono di filtrare i contenuti tra cui navigare. Se da una parte questa è una semplice opera di riorganizzazione, con parti dell’app banalmente spostate in altri punti dell’app ma rimaste di fatto invariate, non si può negare la minore comodità e immediatezza della nuova interfaccia utente, che rende sicuramente meno immediato l’accesso alla Raccolta e, dunque, la navigazione tra i propri contenuti.

Previous Next Fullscreen

Naturalmente il cambiamento più grande e impattante è l’introduzione della scheda Highlights, che ora offre accesso a video YouTube, notizie, recensioni e altri articoli su titoli e programmi di interesse dell’utente. Gli articoli vengono aperti in Chrome Custom Tab e oltre al tasto di condivisione ce n’è uno che offre accesso ad highlights correlati. Un collegamento in alto a sinistra offre accesso alla pagina Google TV che permette di aggiungere Like o Dislike. Allo stato attuale, il tab Highlights sembra personalizzabile solo esprimendo queste preferenze ed è comunque piuttosto povero di contenuti.

Come aggiornare Google TV per Android

L’aggiornamento alla versione 4.32.50 di Google TV per Android è già in roll out sul Google Play Store, ma ancora non introduce il rinnovamento in stile Material You preannunciato da Google, né le ottimizzazioni per tablet anticipate. nei giorni scorsi. Potete comunque scaricarla tramite il badge sottostante.

Leggi anche: Google annuncia un bel po’ di cose nuove per Android TV e Google TV