Lo scorso anno il team di sviluppatori di Google ha ridisegnato l’app di Google TV per consentire agli utenti di navigare tra i film e gli spettacoli dalle loro applicazioni perferite per lo streaming da un unico posto e scoprire nuovi contenuti da guardare attraverso un sistema di consigli basati su ciò che hanno dimostrato di apprezzare.

Il prossimo step evolutivo dell’app Google TV è in programma per maggio, quando tale applicazione diventerà il posto scelto dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di acquistare, noleggiare e guardare film e programmi sui loro dispositivi mobile o tablet Android e ciò in quanto la sezione Film e Tv sarà rimossa da Google Play.

Da maggio un’altra novità per l’app Google TV per Android

In pratica, a partire da maggio Google Play sarà la piattaforma nella quale gli utenti Android potranno trovare le applicazioni, i giochi o i libri che desiderano mentre sarà necessario sfruttare l’app Google TV per avere accesso a film e programmi vari, il tutto con un’esperienza che, sempre a dire del colosso di Mountain View, sarà la medesima già garantita dalla sezione Film e TV di Google Play (con le ultime novità, la possibilità di noleggiare, le offerte e il sistema di contenuti consigliati).

Il team di Google ci tiene a precisare che i contenuti acquistati continueranno ad essere disponibili nell’app Google TV e potranno essere condivisi con la famiglia. L’applicazione, inoltre, supporterà il sistema dei Google Play Points e consentirà di usare il credito Play e le carte regalo Play, di accedere alla propria lista dei desideri e di richiedere eventuali rimborsi.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di tale applicazione per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione.