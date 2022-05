Samsung Galaxy A53 5G non è un cattivo smartphone, tuttavia ha faticato non poco a conquistare il cuore di appassionati e addetti ai lavori — principalmente per via del prezzo e dell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G —, ma l’offerta disponibile in questo momento su eBay grazie alla promozione 15% Coupon edays lo colloca finalmente nella fascia di appartenenza.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato numerose offerte su smartphone Android, da Samsung Galaxy S22 Ultra alla tripletta di modelli Realme, passando per la serie di punta OPPO dello scorso anno. Vediamone un altro, ma prima una premessa.

15% Coupon edays: come funziona

La promozione 15% Coupon edays sarà attiva fino alle ore 23.59 del 29 maggio, dunque non avete molto tempo a disposizione per sfruttarla. Essa permette di ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti fino ad un massimo di 100 euro. Ogni utente può utilizzare la promozione due volte, per uno sconto totale massimo di 200 euro.

Il funzionamento della promozione è presto detto: una volta scelto il prodotto da acquistare, dovete inserire il codice MENO15EDAYS nel campo apposito prima di completare l’acquisto (dovete selezionare “Aggiungi al carrello”, non “Compralo subito”).

Per maggiori dettagli e per tutte le offerte, ecco la pagina della promozione:

15% Coupon edays

Samsung Galaxy A53 5G: offerta eBay

Grazie all’utilizzo del codice sconto appena menzionato, Samsung Galaxy A53 5G scende finalmente sotto la soglia dei 300 euro e diventa finalmente molto più appetibile. Il prezzo finale, una volta applicato nel carrello il codice MENO15EDAYS, è infatti di 288,15 euro. Si tratta del modello in colorazione Awesome Black con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prodotto è spedito dall’Italia (spedizione gratuita, garanzia cliente eBay, venditore con 99,9% di feedback positivo). Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Samsung Galaxy A53 5G 6 GB + 128 GB Awesome Black a 288,15 euro con MENO15EDAYS

Per aiutarvi nella decisione, ecco un rapido riassunto della sua scheda tecnica (quella completa è disponibile a questo link):

Display: SuperAMOLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-O Refresh rate a 120 Hz

Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

(octa-core @ 2,4 GHz) Memoria RAM: 6 o 8 GB

Storage interno: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

Connettività: Reti 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Dimensioni: 159,6 × 74,8 × 8,1 mm

Peso: 189 g.

