Il 29 maggio si avvicina, ma ci sono ancora diverse ore per sfruttare al meglio le proposte dell’iniziativa Fresh Sales edays con in più il coupon per un extra sconto del 15%. Tra le offerte più interessanti c’è anche un tris di smartphone Android targati Realme, pensati per chi vuole stare il più attento possibile al rapporto qualità-prezzo: più precisamente abbiamo sconti per Realme GT Master Edition (nelle versioni 6-128 e 8-256 GB), Realme GT Neo 2 e Realme 8 5G.

Realme GT Master Edition, Realme GT Neo 2 e Realme 8 5G in ottima offerta col coupon

Partiamo da Realme GT Neo 2, l’ultimo arrivato sul mercato per quanto riguarda il trio. Lo smartphone mette a disposizione un display AMOLED da 6,64 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di 120 Hz e sensore d’impronte integrato, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 870 con CPU octa core da 3,2 GHz, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico vede la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e di una anteriore da 16 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro. Non mancano connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C, così come un’ampia batteria (5000 mAh compatibili con la ricarica rapida SuperDart Charge da 65 W).

Realme GT Master Edition ha uno schermo più piccolo, un AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ (sempre con refresh rate di 120 Hz), e il SoC di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G con CPU octa core, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. A livello fotografico troviamo sempre una tripla fotocamera posteriore (anche qui con sensori da 64 MP, 8 MP e 2 MP), stavolta con una fotocamera anteriore da 32 MP. Nessun cambiamento per la connettività, mentre scende la capacità della batteria (da 4300 mAh con ricarica rapida fino a 65 W).

Realme 8 5G è uno degli smartphone 5G più economici sul mercato. Offre un pannello LCD da 6,5 pollici Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 700 5G con CPU octa core e 4, 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Quattro in tutto i sensori fotografici (principale posteriore da 48 MP e selfie da 16 MP), con la batteria che risulta uno dei punti di forza (5000 mAh con ricarica rapida da 18 W).

I tre smartphone sono arrivati sul mercato italiano nei mesi di novembre, settembre e maggio 2021 al prezzo consigliato di rispettivamente 449 euro, 349 euro (399 euro per la versione 8-256 GB) e 199 euro, ma potete acquistarli con sconti importanti su eBay, sfruttando il coupon MENO15EDAYS: quest’ultimo va digitato all’interno del modulo di pagamento e può essere sfruttato per ottenere un extra sconto del 15% fino a un massimo di 100 euro (per due volte a utente) entro le 23:59 del 29 maggio 2022.

Ecco i prezzi con sconto già applicato:

Se volete consultare tutti prodotti aderenti all’iniziativa e compatibili con il coupon non dovete fare altro che seguire questo link. In caso di indecisioni potete fare riferimento alle nostre recensioni.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT Neo 2 | Recensione Realme GT Master Edition