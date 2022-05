Continuano le opportunità messe a disposizione dall’iniziativa Fresh Sales edays in concomitanza con il coupon che offre un extra sconto del 15% su smartphone Android e altri prodotti. Tra le offerte più interessanti spiccano in queste ore quelle riguardanti OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite, proposti a prezzi veramente interessanti.

OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite al miglior prezzo con questo coupon

OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite sono stati lanciati a marzo 2021, ma l’anno abbondante che hanno sulle spalle non li rende certamente poco attuali, anzi. Il modello di punta della serie, il Pro, mette a disposizione un hardware da flagship, con display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ (con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di 1300 nit e HDR10+) e SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz e GPU Adreno 660, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile).

Il comparto fotografico vede una quadrupla fotocamera posteriore e una frontale: sul retro troviamo un sensore Sony IMX766 da 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 50 MP e uno zoom ibrido 5x da 13 MP, mentre per i selfie è presenta un sensore da 32 MP. Completo a livello di connettività, con 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, integra una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 65 W e AirVOOC Wireless da 30 W.

Con OPPO Find X3 Neo le specifiche “scendono” di valore, ma restano comunque di alta fascia: a bordo abbiamo un display OLED Full-HD+ da 6,55 pollici con refresh rate di 90 Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 865 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.0 (non espandibile), quadrupla fotocamera posteriore con lo stesso sensore principale del fratello maggiore e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata SuperVOOC da 65 W.

OPPO Find X3 Lite è il modello “base” della serie, ma come probabilmente saprete, a dispetto del nome non si tratta di un modello di fascia bassa. A disposizione un display OLED da 6,4 pollici Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 765G affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (sempre non espandibile). A bordo anche una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 MP e una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida cablata da 65 W.

I tre smartphone OPPO sono stati lanciati sul mercato italiano al prezzo consigliato di rispettivamente 1149,99 euro, 799,99 euro e 499,99 euro, ma potete acquistarli su eBay a cifre decisamente più interessanti grazie all’iniziativa Fresh Sales edays e a un coupon: per utilizzarlo non dovete fare altro che aggiungere uno o più prodotti aderenti al carrello e digitare MENO15EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali nel modulo di pagamento. Potete sfruttarlo due volte e per uno sconto del 15% fino a un massimo di 100 euro (per volta) entro le 23:59 del 29 maggio 2022.

Ecco i prezzi ai quali potete portarvi a casa gli smartphone (cifre con coupon compreso):

Per scoprire tutte le altre offerte dell’iniziativa compatibili con il coupon potete seguire questo link. Se siete indecisi potete dare uno sguardo alle nostre recensioni.

