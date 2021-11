Come sappiamo da ormai diverso tempo, Xiaomi ha in programma di lanciare Xiaomi 12 entro la fine di quest’anno e presumibilmente a ridosso della presentazione del processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 898.

La MIUI 13 è dietro l’angolo

In queste ore Lu Weibing, general manager di Redmi, ha lasciato intendere che il lancio della MIUI 13 possa essere dietro l’angolo. Infatti, in un post pubblicato su Weibo, sembra proprio che l’attesa personalizzazione Xiaomi basata su Android 12 possa essere ormai prossima al lancio. Del resto, guardando al passato, durante la presentazione della serie Xiaomi 11 5G era stata svelata la MIUI 12.5; potrebbe accadere lo stesso durante l’annuncio della serie Xiaomi 12 durante il mese di dicembre.

Restando in tema smartphone di fascia alta di Xiaomi, nuove informazioni indicano che il modello Xiaomi 12 Ultra possa montare sensori realizzati in collaborazione con Leica. Un post pubblicato da Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile sui piani di lancio di Xiaomi e non solo, mostra in bella vista quello che sembra essere Xiaomi 12 Ultra con tanto di branding Leica per le fotocamere posteriori.

Ad oggi non c’è ancora nulla di certo in merito alla collaborazione con l’iconica azienda tedesca, ma non ci stupirebbe se Xiaomi abbia realmente stretto una partnership per sfruttare il know-how di Leica per offrire agli utenti un’esperienza di scatto superlativa.

Codici prodotto e SoC di alcuni device Xiaomi e Redmi

Un nuovo leak pubblicato su Weibo da Panda is Bald mette in luce alcuni codici prodotto e SoC di diversi smartphone Xiaomi e Redmi attesi al lancio:

Serie Xiaomi 12 Xiaomi 12 Ultra – L1 Xiaomi 12 Pro – L1a Xiaomi 12 – L2

Serie Redmi K50 L10 L10a L11 L11r

Serie Xiaomi non note L9 – con Snapdragon 778+ L9b – con Snapdragon 778+ L3 – con Snapdragon 870 e display da 6.3″ L3a – con Snapdragon 870



Secondo i rumor sembra che “L9” e “L9b” siano dispositivi della serie Xiaomi 12, mentre il modello “L10” farebbe riferimento a uno smartphone della serie Redmi K50 conosciuto internamente con il nome in codice “Matisse”.

In copertina Xiaomi 11 Lite 5G NE

Potrebbe interessarti anche: Ecco quando arriverà la One UI 4.0 negli smartphone Samsung

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!