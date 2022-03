Dopo avere assaggiato il mercato degli smartphone attraverso una collaborazione con Huawei, sembra che potremo presto vedere nascere la partnership tra Leica e Xiaomi. Stando a quanto trapelato, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere il primo smartphone della casa cinese frutto di questa nuova collaborazione.

Queste nuove conferme, giungono a pochi mesi di distanza da una precedente fuga di notizia che riportava la futura collaborazione tra i brand Xiaomi e Leica.

Xiaomi e Leica: il matrimonio s’ha da fare

Sempre più spesso stiamo assistendo a matrimoni tra produttori di smartphone e e big del settore fotografico, con l’obiettivo di dare prestigio al comparto fotografico dello smartphone e di migliorarne le prestazioni in fase di scatto.

Tralasciando per un attimo le questioni legate a Leica, lo scorso anno è nata una collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, alla quale si è poi unita anche OPPO; tanto per restare in famiglia, anche Vivo ha avviato una importante collaborazione, con Zeiss (storico partner di Nokia), per la realizzazione dei suoi smartphone di fascia alta.

Leica, uno dei brand più illustri dell’industria ottica, ha collaborato con Huawei per tanti anni: la partnership è stata ufficializzata con la serie Huawei P20 del 2018 e da allora i due brand hanno continuato a sfornare smartphone in collaborazione; Huawei P50 Pro potrebbe essere stato l’ultimo smartphone frutto di questa collaborazione.

Il noto leaker Kacper Skrzypek, esperto sulle questioni riguardanti Xiaomi, ha scovato riferimenti a Leica all’interno del codice dell’app cinese MIUI Gallery Editor: nello specifico, vi sono riferimenti a filtri particolari nei quali viene menzionato specificatamente il nome Leica (come mostrato nell’immagine seguente).

Una caratteristica degli smartphone Huawei realizzati con Leica è indubbiamente legata alle fotografie in bianco e nero (realizzate tramite software o tramite una fotocamera b/n dedicata). Basandosi su queste stringhe di codice, è lecito immaginare che anche i futuri smartphone di Xiaomi e Leica potranno offrire possibilità del genere, nella speranza che la collaborazione possa, addirittura, spingersi oltre dei semplici filtri.

Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera enorme realizzata con Leica

Leica e Xiaomi hanno in serbo un avvio di collaborazione col botto: stando ai sempre più insistenti rumor, la nuova partnership dovrebbe sfociare nel flagship 2022 per eccellenza del brand cinese, ovvero Xiaomi 12 Ultra.

Dalla collaborazione nascerà uno smartphone con un modulo fotografico enorme, caratterizzato da un’isola di forma rettangolare, sporgente e dello stesso colore della black cover, all’interno della quale è posizionata una placca circolare nera contenente i tre sensori. Come mostra l’immagine seguente, nell’angolo in alto a destra sarà presente il logo Leica.

Tra i sensori (tre) che caratterizzeranno il modulo fotografico posteriore, sarà sicuramente presente un teleobiettivo periscopico da 48 MP capace di consentire uno zoom 120x, assente sull’attuale top gamma Xiaomi 12 Pro. Anche il sensore ultra-grandangolare sarà da 48 MP mentre il sensore principale sarà da 50 MP.

Cos’altro sappiamo finora su Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Ultra non è ancora stato presentato ufficialmente nemmeno in Cina. Il suo debutto è previsto per il mese di maggio, si dice, in concomitanza con la disponibilità del nuovo Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm.

Lo smartphone, molto probabilmente, presenterà un anteriore curvato ai bordi, dominato da un display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ e tecnologia LTPO 2.0 (refresh rate variabile da 1 a 120 Hz), interrotto soltanto dal foro (centrato) per la fotocamera.

Tra le altre specifiche rientrano la certificazione IP68 e una batteria da 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida, via cavo a 120 W e wireless a 50 W (immaginiamo offra anche quella inversa). Nessuna sorpresa per quanto concerne il software: troveremo sicuramente la MIUI 13 (o 13.5) basata su Android 12.

Oltre alla partnership con Leica, Xiaomi 12 Ultra potrà godere, come i fratelli minori, della partnership con Harman Kardon per quanto riguarda il comparto audio (anche per lui si parla di quattro speaker).

Ci sono le premesse per uno smartphone al top sotto tutti i punti di vista. La collaborazione con Leica potrebbe portare Xiaomi 12 Ultra a competere con i top camera-phone presenti sul mercato e, perché no, anche batterli. Solo il tempo ci dirà se sarà così.

