Pochi giorni fa è emerso che il Google Pixel Watch, primo smartwatch prodotto dal colosso di Mountain View, sarà dotato di un SoC piuttosto datato, ovvero l’Exynos 9110 di Samsung.

Grazie al portale 9to5Google scopriamo nuovi dettagli sulle specifiche tecniche e sulla sensoristica che troveremo a bordo del prossimo smartwatch Made by Google.

Google Pixel Watch: emergono nuovi dettagli sul SoC

Ha fatto storcere il naso a molti la notizia che il Google Pixel Watch, smartwatch con Wear OS mostrato in anteprima ma non ancora ufficialmente presentato da Google, sarà dotato del SoC Exynos 9110 di Samsung, una piattaforma datata 2018, in luogo di una soluzione più recente.

Nelle ultime ore, grazie a fonti vicine a Google, sono emersi nuovi dettagli, riguardanti il Google Pixel Watch a 360°, che ci aiutano a delineare il quadro, ancora abbastanza fumoso, attorno al dispositivo che verrà presentato ufficialmente il prossimo autunno.

Il SoC Exynos 9110, confermato da più fonti, sarà affiancato da un co-processore che si occuperà di alleggerire il carico della CPU, svolgendo alcuni compiti al suo posto: questo nuovo componente potrebbe forgiarsi del marchio Google Tensor, anche se restano alcuni dubbi al riguardo.

Non sarebbe la prima volta, anche in ambito Wear OS, che una piattaforma per wearable sia composta da una CPU accoppiata ad un co-processore: tanto per fare un esempio, la piattaforma Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm è dotata del co-processore QCC1110 “ultra-low-power” che subentra alla CPU nella gestione dell’AOD, di alcuni sensori e delle funzionalità perennemente attive, come quelle legate a salute, benessere.

Lo smartwatch di Google potrebbe avere un quantitativo di RAM sorprendente

I nuovi dettagli emersi, però, non riguardano puramente la piattaforma che costituirà il cuore pulsante del Google Pixel Watch: abbiamo infatti nuove indicazioni sulle memorie e sui sensori che troveremo a bordo.

In primo luogo, trova conferma la voce secondo cui il primo smartwatch di Mountain View metterà a disposizione degli utenti 32 GB di spazio di archiviazione, il doppio rispetto a quanto disponibile finora sugli altri smartwatch del panorama Wear OS.

Questo potrebbe essere il possibile segnale che la prossima versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch offrirà agli utenti nuove possibilità per sfruttare maggiormente lo spazio a disposizione, cosa già possibile, ad esempio, per gli utenti in possesso di un Apple Watch, che possono scaricare la musica (ad esempio da Spotify) per poterne usufruire anche in modalità offline.

Il dato più sorprendente, tuttavia, riguarda la memoria RAM: molto probabilmente, e seppur di poco, Google Pixel Watch sarà il primo smartwatch a superare la soglia degli 1,5 GB di RAM; e tutti converranno che un maggiore quantitativo di RAM aiuta i dispositivi a gestire al meglio le risorse.

In ultimo, vengono confermati alcuni dettagli sui sensori per salute e benessere dei quali sarà dotato lo smartwatch, sensori visivamente identici a quelli presenti sui Fitbit Charge 5 e Fitbit Luxe; questo non sorprende dal momento che Fitbit, ormai, è al tutto e per tutto una realtà del panorama Google.

Google Pixel Watch, messo a confronto con Fitbit Charge 5 (qui la nostra recensione) nella galleria sottostante, dovrebbe montare sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e per l’elettrocardiogramma (ECG).

Stando ad altri rumor trapelati in precedenza, lo smartwatch dovrebbe ospitare una batteria da 300 mAh, dovrebbe arrivare anche in variante con connettività LTE e potrebbe essere proposto da Big G nella fascia di prezzo compresa tra i 300 e i 400 dollari.

Google ha fatto la prima mossa, mostrando un teaser del Pixel Watch in occasione del Google I/O 2022. Per conoscere ufficialmente lo smartwatch, come anticipato, dovremo attendere l’autunno: non esiste ancora, e aggiungerei ovviamente, una data precisa ma la curiosità della community è veramente altissima.

