Xiaomi lancia oggi nuove offerte Flash Sale, valide solamente fino alle 23:59 di domani, 15 maggio 2022, sul sito mi.com. Gli sconti riguardano due smartphone Android della serie Redmi Note 10 e un tablet: si tratta più precisamente di Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro e Xiaomi Pad 5, affiancati da diverse altre proposte sui prodotti dell’ecosistema.

Le nuove offerte lampo Xiaomi valide fino al 15 maggio 2022

Iniziamo dagli smartphone in offerta, ossia Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10 Pro. Il primo offre uno schermo LCD da 6,5 pollici a 90 Hz e risoluzione Full-HD+, SoC Mediatek Dimenity 700, 4-128 GB (nella versione in promozione), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP affiancato da due sensori da 2 MP per macro e profondità, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W e, ovviamente, connettività 5G.

Redmi Note 10 Pro mette a disposizione display AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 732G, 6-128 GB (nella versione in offerta), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, telemacro da 5 MP e di profondità da 2 MP e batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Il terzo dispositivo Android in offerta con i Flash Sale Xiaomi è il tablet Xiaomi Pad 5, svelato durante l’estate 2021 e disponibile da settembre. Offre uno schermo LCD da 11 pollici WQHD+ (2560 x 1600 pixel) a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 860, 6-128 GB, connettività Wi-Fi, fotocamera posteriore da 13 MP, speaker stereo e batteria da 8720 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro e Xiaomi Pad 5 sono disponibili in offerta fino alle 23:59 del 15 maggio 2022 ai seguenti prezzi:

In aggiunta sul sito mi.com sono in promozione diversi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, come ad esempio Robot Vacuum-Mop 2S a 199,99 euro, Mi Vacuum Cleaner G10 a 259,99 euro, Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p a 69,99 euro e Redmi Watch 2 Lite a 55,99 euro. Per scoprire tutte le offerte Flash Sale di Xiaomi potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi Pad 5