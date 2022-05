Giungono buone notizie per tutti quegli utenti italiani che temevano un’altra odissea per potersi accaparrare i prossimi flagship Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, il cui arrivo è previsto per l’autunno.

A differenza di quanto accaduto con la precedente generazione di smartphone, gli attuali Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che in Italia sono arrivati alcuni mesi dopo rispetto all’annuncio ufficiale, i prossimi top gamma arriveranno in Italia da subito, in contemporanea con l’arrivo a livello globale.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro accolti dal Google Store in Italia

In occasione del Google I/O 2022, oltre a presentare il piccolino di famiglia Google Pixel 6a e le cuffie true wireless di fascia alta Google Pixel Buds Pro, il colosso di Mountain View ha mostrato in anteprima i dispositivi con cui verrà rinnovato, in autunno, il Pixel portfolio.

Tra questi dispositivi rientrano i prossimi smartphone flagship della casa, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, mostrati tramite dei video teaser e numerose immagini che ne hanno confermato il design, già trapelato grazie agli innumerevoli rumor, svelato le colorazioni e anticipato alcune specifiche peculiari.

I due smartphone costituiranno una diretta evoluzione dei concetti introdotti da Google con i Pixel di sesta generazione, sia dal punto di vista del design, rivisto ma non stravolto, che dal punto di vista delle scelte tecniche, dal momento che il cuore pulsante sarà, tanto per Pixel 7 quanto per Pixel 7 Pro, la seconda generazione del SoC Google Tensor.

Secondo Google, il nuovo SoC permetterà ai due smartphone di sfruttare appieno tutto il potenziale di Android 13 e offrirà “ancora più funzionalità utili e personalizzate per foto, video, sicurezza e riconoscimento vocale” rispetto agli smartphone Made by Google dell’attuale generazione.

Come dicevamo in apertura, la notizia più interessante per gli utenti italiani è che questi arriveranno in contemporanea con l’annuncio ufficiale.

A spingerci in questa direzione è direttamente il Google Store italiano, riorganizzato allo stesso modo di quello statunitense, che ha accolto i Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con una pagina dedicata nella quale è espressamente riportato “in arrivo quest’autunno”.

Rispetto a quanto accaduto in occasione del lancio dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, arrivati in Italia solo 4 mesi dopo rispetto all’arrivo ufficiale, gli utenti italiani che sperano di accaparrarsi uno dei nuovi smartphone di Mountain View non dovranno più rivolgersi ad altri mercati.

Nelle prossime settimane giungeranno sicuramente nuovi rumor sulle potenzialità dei prossimi flagship di casa Google ma per conoscerli ufficialmente, l’appuntamento è fissato per il prossimo autunno. Prima dei due top gamma, il 28 luglio, arriverà sul mercato il piccolino Pixel 6a.

