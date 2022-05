Se vi state guardando attorno alla ricerca di offerte smartphone per cambiare il vostro dispositivo Android, quest’oggi il modello Realme GT Master Edition è disponibile su Amazon a un prezzo davvero niente male. Si tratta di un nuovo minimo storico intorno ai 200 Euro, per un prodotto che al lancio, di listino, ne costava 349 Euro, insomma ora un vero e proprio best buy.

Oltre il 40% di sconto per Realme GT Master Edition

Lo smartphone Realme è disponibile oggi in offerta al minimo storico di 319 euro anziché 249 euro, con uno sconto pari al 40% rispetto al listino. Nei giorni precedenti era comunque sceso di prezzo ma mai su questa cifra.

Per chi non lo conoscesse Realme GT Master Edition può contare su un hardware di tutto rispetto: abbiamo un display Super AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, frequenza di campionamento a 360 Hz e una fotocamera punch hole da 32 MP. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G 5G con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno – il modello in offerta su Amazon è la variante 6+128 GB. Molto completo il comparto fotografico principale con tre sensori posteriori, mentre l’autonomia può contare su una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W. Il sistema operativo è affidato ad Android 12 con la consueta personalizzazione Realme UI.

