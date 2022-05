Nella serata di ieri si è tenuto il keynote inaugurale del Google I/O 2022 e tra gli annunci del team hardware — oltre all’atteso Watch e alle anteprime del tablet e dei Pixel 7 — c’è stato anche quello del nuovo medio di gamma Google Pixel 6a, ma se il nuovo arrivato vi ha lasciato l’amaro in bocca, la soluzione migliore è quella che vi abbiamo suggerito anche durante la live: puntare su Google Pixel 6, ancora di più adesso che sullo store ufficiale è in offerta ad un prezzo interessantissimo.

Soltanto ieri, nell’arco della giornata, vi abbiamo suggerito numerose offerte su smartphone di più fasce di prezzo: gli ex top di gamma di OnePlus, l’economico Samsung Galaxy A22 5G e il flagship Samsung Galaxy S22. Adesso ci occupiamo del meno costoso tra gli smartphone di riferimento di Google.

Offerta Google Pixel 6: da prendere al volo

È inutile girarci intorno: Google Pixel 6a è stato una mezza delusione: per quanto abbia le carte in regola per essere un ottimo medio di gamma, nel 2022 quel display a soli 60 Hz nella fascia di poco inferiore ai 500 euro stona parecchio e i due mesi di attesa prima dell’arrivo sul mercato difficilmente faranno bene all’appeal del prodotto.

Per questo motivo, se lo stavate aspettando e siete rimasti delusi, potreste (e dovreste) rivolgere la vostra attenzione a Google Pixel 6: il più economico dei top di gamma del colosso di Mountain View è in offerta in questo momento sul Google Store italiano e il taglio di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino lo porta a competere quasi direttamente con il nuovo fratello minore, ma con il vantaggio di una scheda tecnica di fascia superiore.

Disponibile in Italia nella sola colorazione Stormy Black e nell’unico taglio di memoria con 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, Google Pixel 6 è disponibile all’acquisto a 579 euro e la spedizione è gratuita. Ecco il link diretto all’acquisto:

Acquista Google Pixel 6 8 GB + 128 GB Stormy Black a 579 euro sullo store ufficiale

Google Pixel 6: un breve recap

Se siete ancora indecisi, qui di seguito trovare un breve riassunto della dotazione tecnica completa di Google Pixel 6 e a seguire la nostra riprova in coppia con il fratello maggiore Google Pixel 6 Pro realizzata in occasione dell’arrivo sul mercato italiano.

Scheda tecnica di Google Pixel 6:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,8 mm

Peso: 207 grammi

Display: AMOLED da 6,4” Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) e refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor a 5 nm con CPU octa core e chip Titan M2, GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale 50 MP, f/1.9, 25mm (grandangolare), 1/1.31″, 1.2µm, Dual Pixel PDAF, autofocus laser, OIS Sensore ultra-grandangolare 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ FoV, 1.25µm

Fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4614 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W a wireless da 21 W

Sistema operativo: Android 12.

Per i restanti dettagli vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

Naturalmente, il vero punto di forza dei Pixel è il supporto software, con 5 anni di aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza. Giusto nei giorni scorsi vi abbiamo riassunto gli altri aggiornamenti in arrivo quest’anno, prima ancora vi avevamo parlato della Android 12 QPR3 Beta 3 e proprio ieri sera, subito dopo il termine del keynote, abbiamo visto il rilascio della Beta 2 di Android 13, per la cui release stabile Pixel 6 sarà ovviamente in prima linea.

