Per coloro che desiderano affacciarsi al mondo del 5G senza spendere uno sproposito, eBay propone in offerta il Samsung Galaxy A22 5G, in tutte e tre le colorazioni disponibili e con garanzia Italia.

L’offerta permette di usufruire del servizio eBay Premium che garantisce l’affidabilità del venditore, la consegna rapida e facili restituzioni in caso di non idoneità del prodotto o insoddisfazione.

Samsung Galaxy A22 5G diventa molto interessante a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A22 5G è uno smartphone di fascia bassa nonché uno dei dispositivi Android più economici, tra quelli attualmente presenti sul mercato, che consente di accedere alle reti di quinta generazione.

Non è di certo un dispositivo capace di fare urlare al miracolo ma, sicuramente, si tratta di una soluzione affidabile, grazie alla casa produttrice Samsung che, sempre più negli anni, si prende cura dei propri dispositivi con aggiornamenti precisi e puntuali.

Tra le specifiche dello smartphone, non proprio compatto e leggero, rientrano un ampio display TFT LCD da 6,6” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, il processore Dimensity 700 di MediaTek, una tripla fotocamera posteriore (48+5+2 MP), un buon comparto connettività (5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W.

Il Samsung Galaxy A22 5G viene proposto su eBay, in modalità “compralo subito”, al prezzo di 167,90€ nella sua variante con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, in tutte e tre le colorazioni (bianco, grigio, viola) disponibili; si tratta di un ottimo prezzo rispetto ai 249,90€ richiesti da listino ufficiale Samsung ma anche rispetto al prezzo a cui viene proposto su altri store alternativi, e si avvicina di molto al suo minimo storico.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto o aveste in mente qualcuno a cui possa tornare comodo, magari come muletto, questo smartphone, vi lasciamo ai link diretti alle pagine del prodotto su eBay:

