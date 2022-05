OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono i modelli di punta del produttore cinese della passata generazione, ma sono tuttora due smartphone molto completi e validi sotto tutti i punti di vista, per questo motivo sono interessanti le offerte attive a partire da oggi, 11 maggio 2022, sullo store online ufficiale del brand.

Naturalmente, non manca la possibilità di acquistare l’ultimo nato OnePlus 10 Pro, tuttavia in questo caso, trattandosi di un modello arrivato sul mercato italiano da poco tempo, non ci sono offerte da segnalare.

Offerte Flash Sale per OnePlus 9 e 9 Pro (sconti fino a 250 euro)

Se siete interessati a questi due prodotti, sappiate che il tempo a disposizione per approfittare delle offerte non è tantissimo: come si legge anche nell’immagine visibile qui sopra, infatti, gli sconti sono attivi nell’ambito di un’offerta Flash Sale della durata di 48 ore, con disponibilità a partire dalle ore 11:00 di oggi.

Per quanto riguarda il modello OnePlus 9 (di cui trovate a questo link la nostra recensione), lo sconto più forte è attivo sul taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage: il Flash Sale taglia il prezzo del 18% portandolo a soli 669 euro. Il taglio base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna è comunque in offerta con uno sconto del 12% che porta il prezzo finale a 619 euro. Ecco il link diretto per l’acquisto.

Passando all’ex top di gamma OnePlus 9 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione), anche in questo caso lo sconto maggiore è previsto per il taglio di memoria top: la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage è scontata di ben 250 euro (25%) e passa così dal listino di 999 euro al prezzo finale di 749 euro. Per gli utenti meno esigenti e intenzionati a spendere di meno, c’è comunque il taglio base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna in sconto di 200 euro: il prezzo di listino di 919 euro scende così a 719 euro. Ecco il link diretto per l’acquisto.

Infine, il nuovo flagship OnePlus 10 Pro è disponibile all’acquisto ai prezzi di listino. Le colorazioni sono le note Volcanic Black ed Emerald Green; il taglio base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa 919 euro, mentre quello top con 12 GB di RAM e 256 GB di storage costa 999 euro. Ecco il link diretto per l’acquisto.

