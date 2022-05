Samsung Galaxy S22 5G, lo smartphone più piccolo del nuovo trio di spicco dell’azienda coreana per questo 2022, è in queste ore oggetto di una duplice offerta che lo porta direttamente al prezzo più basso mai visto, raggiungendo complessivamente uno sconto di oltre 130 Euro. Vediamo più nel dettaglio.

Super minimo di prezzo per Samsung Galaxy S22 5G

Prima di venire all’offerta, al solito facciamo un veloce riepilogo di ciò che offre lo smartphone in questione. Si tratta del best-in-class fra i compatti di quest’anno fra gli smartphone Android, quello che coniuga più di tutti le tecnologie più recenti sul mercato e dimensioni umane. Ha infatti un ampio display AMOLED con risoluzione FHD+ da 6,2” a 120 Hz di refresh rate, nuovo processore Samsung Exynos 2200 a 4 nm, 8/128 GB di memoria di tipo UFS 3.1, e batteria da 4200 mAh. Il tutto in un corpo elegante e piacevole sia alla vista che al tatto.

Samsung Galaxy S22 5G è arrivato sul mercato durante il mese di febbraio 2022 al prezzo di listino di 879 Euro e oggi, sullo store Amazon, è in offerta a 779 Euro ma, aggiungendolo a carrello otterrete uno sconto ulteriore pagandolo così, definitivamente, “soli” 740,05 Euro. Un prezzo insomma ancora molto importante ma con uno sconto di ben 138,95 Euro sul prezzo di listino. L’offerta è disponibile solo per la colorazione Verde.

Se l’offerta vi ha convinto non vi resta che recarvi alla pagina dedicata su Amazon e procede con l’acquisto, l’unica colorazione disponibile è quella Green. Al momento il prodotto è segnato come non disponibile ma comunque pre-ordinabile, una volta che rientrerà a stock la spedizione verrà processata e i soldi vi saranno scalati.

