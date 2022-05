La raccolta degli aggiornamenti software per smartphone Android di cui ci occupiamo oggi, martedì 10 maggio 2022, è un duopolio di Samsung e OnePlus. Gli smartphone interessati sono tanti e vari, sia per generazione che per fascia di prezzo, e le novità da raccontare non mancano di certo.

Insomma, dopo aver visto addirittura dieci modelli di Samsung aggiornarsi nella giornata di ieri, andiamo a scoprire le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, S20, S20+, S20 Ultra, A53 5G: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore sudcoreano che figurano in questa raccolta, dunque, sono: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra e Samsung Galaxy A53 5G. Sebbene qualche differenza specifica non manchi, tutti questi modelli sono accomunati dal roll out delle patch di sicurezza di maggio 2022, per i cui dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Per quanto riguarda il modello più recente, ovvero il medio di gamma Samsung Galaxy A53 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), è in roll out la versione firmware A536EXXU2AVD7 e la distribuzione dell’aggiornamento è partita dalle Filippine, con tanti altri mercati che seguiranno a stretto giro di posta. Per quanto riguarda le novità, oltre alla SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente, non si esclude la presenza di altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità.

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e, come vi avevamo raccontato a tempo debito, hanno lasciato la lista degli aggiornamenti mensili e sono passati in quella degli update trimestrali, questo vuol dire che, dopo la nuova release G97xFXXUFHVE1, li rivedremo tra tre mesi. Samsung Galaxy S10 5G, invece, è l’unico modello della serie ancora destinatario di aggiornamenti ogni mese, dunque rimarrà fermo alla versione firmware G977BXXUCHVE1 soltanto fino alle prossime patch di sicurezza. Il roll out è partito dalla Svizzera, altri mercati europei seguiranno a breve.

Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra stanno ricevendo un update corposo: la versione firmware G98**XXUEFVDB arriva con un file OTA da poco meno di 1 GB e, oltre alle patch di sicurezza di maggio 2022, comprende dei miglioramenti per il comparto fotografico. Se da una parte la cattiva notizia è che non ci sono tutte le nuove funzioni dei Galaxy S22, dall’altra quella positiva è che i ritratti notturni — già introdotti con la One UI 4.1 — sono stati migliorati. Infine, il registro delle modifiche elenca l’aggiornamento di varie app proprietarie, ma non si segnalano nuove funzioni. Il roll out è già in corso in Europa per i modelli non brandizzati.

OnePlus 10R, Nord CE 2 5G, Nord CE 2 Lite: le novità degli aggiornamenti

I tre smartphone del produttore cinese presenti in questa raccolta sono tutti recenti, si tratta di: OnePlus 10R, OnePlus Nord CE 2 5G Lite e OnePlus Nord CE 2 5G.

Lanciato anche in Cina come OnePlus Ace, OnePlus 10R sta ricevendo numerosi fix. Come segnalato sul forum ufficiale, la OxygenOS 12 A.03 (CPH2411_11.A.03​) è in distribuzione in India. Ecco la lista completa di fix e ottimizzazioni:

System [Optimized] the compatibility of OTG connection [Optimized] the power consumption in some scenarios, improved user experience [Fixed] the issue of interruption when connecting to a computer to transfer large files [Fixed] the occasional issue that screen displayed abnormally in Always-On Display mode [Fixed] the issue that the screen brightness displayed abnormally and adjusting brightness did not take effect after unlocking with fingerprint [Improved] system stability

Camera [Optimized] the clarity of portrait photos taken by rear main camera.



OnePlus Nord CE 2 Lite sta a propria volta ricevendo una sfilza di fix e ottimizzazioni, oltre alle patch di sicurezza di aprile 2022. Ecco il changelog ufficiale della build indiana CPH2381_11.A.07​ segnalato sul forum ufficiale:

System [Optimized] audio processing, improved user experience [Optimized] communication network stability [Fixed] the issue that the external wireless microphone could not be used when recording video [Fixed] the issue that NFC reading did not respond in some scenarios [Fixed] the issue that screen brightness displayed abnormally in certain scenarios [Updated] Android security patch to 2022.04

Camera [Optimized] the quality of taking photos with front camera in certain scenarios [Optimized] the preview speed of taking photos with rear camera in PORTRAIT mode [Fixed] the issue of abnormal flickering when adjusting brightness in SLO-MO mode.



Infine, OnePlus Nord CE 2 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo in India la OxygenOS A.12 (IN IV2201_11.A.12​) con patch di sicurezza di aprile 2022 e qualche fix. Ecco il changelog riportato sul forum ufficiale:

System Improved system stability Updated Android Security Patch to 2022.4

Communications Fixes an issue where you might not be alerted about an incoming call.



Come aggiornare smartphone Samsung e OnePlus

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Leggi anche: migliori smartphone Android