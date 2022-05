La serie Samsung Galaxy S22 è stata lanciata con la One UI 4.1 e diverse funzionalità fotografiche inedite per gli altri modelli. La One UI 4.1, sempre ovviamente basata su Android 12, è ormai arrivata su tanti altri modelli del produttore, e in queste ore stanno arrivando come promesso alcune delle funzioni fotografiche a partire dalla serie Samsung Galaxy S21.

Le funzioni fotografiche di Samsung Galaxy S22 arrivano sui Galaxy S21

Come vi abbiamo anticipato lo scorso marzo, diverse funzioni del comparto fotografico di Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra sono destinate ad arrivare sui modelli precedenti, tra cui la serie Galaxy S21, S20, Z Fold3 5G e Z Flip3 5G. Il produttore non aveva fornito una tempistica precisa, ma i più attenti non avranno potuto fare a meno di notare la comparsa di alcune novità interessanti per la serie Galaxy S21 con l’aggiornamento in rollout in queste ore anche in Italia.

Oltre alle patch di sicurezza di maggio 2022, il changelog del firmware BXXU5CVDD recita infatti:

miglioramenti per la funzione Ritratto notturno

miglioramenti nella qualità delle foto scattate con le app social o le app fotocamera di terze parti

la funzione “Inquadratura automatica” è supportata nella modalità video e in alcune applicazioni di videochiamata

In base a quanto possiamo leggere nel post pubblicato sulla community Samsung ufficiale, le novità saranno disponibili per i seguenti modelli entro la fine del mese di maggio 2022:

Ritratti notturni migliorati : Galaxy S21, Z Fold3 5G, S20, Note 20 e Z Fold2

: Galaxy S21, Z Fold3 5G, S20, Note 20 e Z Fold2 funzione “ Inquadratura automatica ” migliorata o supportata: Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE

” migliorata o supportata: Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE supporto per gli effetti nelle videochiamate (Google Duo, Meet, Messenger, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp e non solo): Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE, S20, Note 20, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE, S20 FE; entro la prima metà del 2022 anche per S10, Note 10, Z Fold, S10 Lite e Note 10 Lite

(Google Duo, Meet, Messenger, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp e non solo): Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE, S20, Note 20, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE, S20 FE; entro la prima metà del 2022 anche per S10, Note 10, Z Fold, S10 Lite e Note 10 Lite supporto per gli effetti con inquadratura automatica (con fotocamera anteriore): Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE

con inquadratura automatica (con fotocamera anteriore): Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE, Z Fold2, Z Flip 5G/LTE miglioramenti per le foto scattate con le app social o fotocamere di terze parti: Galaxy S21, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold3 5G riceverà in questi giorni non solo le novità appena elencate, ma anche il supporto all’app Expert RAW e del teleobiettivo con la modalità Pro. Tempistiche? Samsung parla semplicemente del mese di maggio.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e gli altri Galaxy

Per cercare il nuovo aggiornamento software con le novità fotografiche “prese” dai Galaxy S22 potete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Il rollout per il momento sembra riguardare solo la serie Galaxy S21, ma nei prossimi giorni toccherà gli altri modelli.

