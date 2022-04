Continuano le novità per la gamma internazionale di smartphone OnePlus che, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, ha svelato in queste ore i nuovi OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. I due smartphone sono stati presentati in India e, nel corso del prossimo futuro, potrebbero arrivare (soprattutto il Nord CE 2 Lite) anche in Europa. Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate quasi per intero.

Per il 10R, che arricchisce la gamma OnePlus 10, c’è il SoC firmato MediaTek ed una ricarica velocissima oltre alla promessa di 3 major update. Da segnalare anche il lancio delle nuove cuffie TWS OnePlus Nord Buds, economiche ma, sulla carta, caratterizzate da ottime specifiche. Vediamo, quindi, tutti i dettagli e le prime immagini ufficiali dei nuovi smartphone e delle cuffie presentate oggi da OnePlus:

OnePlus 10R: MediaTek 8100 Max e ricarica rapida da 150 W tra le specifiche

Partiamo dal più interessante e completo OnePlus 10R. Lo smartphone non è certo una novità assoluta. Si tratta, infatti, della versione destinata al mercato globale (per ora all’India) dell’OnePlus Ace, smartphone svelato la scorsa settimana in Cina. Entrambi gli smartphone nascono come evoluzione diretta del Realme GT Neo3 da cui ereditano il supporto alla ricarica rapida da 150 W.

Il nuovo OnePlus 10R arriva sul mercato in due varianti. La prima è dotata di una batteria da 4.500 mAh e del supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 150 W. Utilizzando il caricatore in confezione, lo smartphone ha bisogno di 17 minuti per passare dall’1% al 100% di carica e di appena 3 minuti per passare dall’1% al 30%. La seconda variante del nuovo OnePlus 10R è dotata di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da “appena” 80 W. In questo caso, per una carica completa, dall’1% al 100%, servono 32 minuti.

Stando a quanto anticipato dall’azienda, la presenza delle funzioni Smart Battery Health Algorithm e Healing Technology permetterà di ridurre i rischi di una degradazione della batteria. Nonostante la presenza della ricarica rapida da 150 W, infatti, lo smartphone sarà in grado di mantenere circa l’80% della capacità della batteria dopo 1.600 cicli di ricarica (il doppio dello standard fissato normalmente dall’industria mobile).

Da notare, inoltre, che sono due anche le colorazioni previste per lo smartphone. Le varianti in questione si chiamano Sierra Black e Forrest Green. Come potete vedere direttamente dalle immagini ufficiali, lo smartphone, nella parte posteriore, presenta una finitura particolare con una parte zigrinata ed una liscia. Sarà necessario verificare al tatto la resa di queste soluzioni.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo OnePlus 10R non presenta sostanziali sorprese. Alla base del progetto c’è il SoC MediaTek Dimensity 8100 Max che, rispetto alla versione standard del SoC di MediaTek, può contare su di un clock leggermente più alto (2,85 GHz contro 2,75 GHz) per i core Cortex A78. Il SoC è supportato da 8/12 GB di memoria RAM LPDDR5 e da un massimo di 256 GB di storage UFS 3.1. Da segnalare la presenza di un display da 6.7 pollici di diagonale con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh variabile fino ad un massimo di 120 Hz.

Il comparto fotografico del nuovo smartphone di casa OnePlus include una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 58 Megapixel con apertura f/1.8. Si tratta di un Sony IMX766, già utilizzato in passato dall’azienda, ad esempio su OnePlus Nord 2. Da segnalare la presenza di un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e di un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

Lato software, il nuovo OnePlus 10R arriva sul mercato con Android 12, OxygenOS 12.1 e la garanzia di 3 major update e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Per quanto riguarda il prezzo (riferito al mercato indiano), si parte da poco meno di 500 euro (variante da 80 W con 8/128 GB). La versione più completa dell’OnePlus 10R, l’unica con ricarica da 150 W, oltre che 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è disponibile all’equivalente di 550 euro. I prezzi sono solo indicati, naturalmente. In caso di debutto in Europa, infatti, è lecito attendersi prezzi sensibilmente superiori.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: il nuovo entry level del brand ha lo Snapdragon 695

Passiamo alla seconda novità svelata oggi da OnePlus che si affianca al 10R. Stiamo parlando del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Lo smartphone in questione è una novità assoluta e non un rebrand di uno smartphone appena lanciato in Cina. Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è, di fatto, una delle nuove proposte d’accesso alla gamma del brand e, con questo ruolo, potrebbe arrivare anche in Europa nel corso del prossimo futuro.

La scheda tecnica dello smartphone comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che prende il posto del MediaTek Dimensity 900 utilizzato dal Nord CE 2. Il SoC è supportato da 6/128 GB d RAM e da 128 GB di storage UFS 2.2. Da notare la presenza di un display IPS LCD caratterizzato da una diagonale di 6,58 pollici e da un refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche tecniche c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, troviamo una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 64 Megapixel con apertura f/1.79 ed è supportato da due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro e uno per la profondità di campo., La camera anteriore è da 16 Megapixel. Da notare che c’è anche il jack audio da 3,5 mm oltre che un sensore di impronte digitali sotto al display.

Lato software, il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G arriva sul mercato con Android 12 e OxygenOS 12.1 oltre che con la promessa di 2 major update garantiti e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, invece, si parte da poco meno dell’equivalente di 250 euro (sempre riferito al mercato indiano). In caso di lancio in Europa, invece, il riferimento da considerare è quello del recente OnePlus Nord CE 2 che, nel nostro mercato, parte da 359 euro.

OnePlus Nord Buds: nuove cuffie dal buon rapporto qualità/prezzo

Oltre ai due nuovi smartphone, 10R e Nord CE 2 Lite, la gamma OnePlus registra il debutto anche delle nuove Nord Buds. Si tratta delle nuove cuffie TWS del brand che puntano a conquistare gli utenti grazie ad ottimo rapporto qualità prezzo. Le nuove OnePlus Nord Buds includono il supporto Dolby Atmos (ma solo per i flagship OnePlus a partire dalla serie 7) e promettono fino a 7 ore di utilizzo con una singola carica. Il case abbinato alle cuffie garantisce, inoltre, altre 23 ore di autonomia. Da notare che c’è il supporto alla ricarica rapida (bastano 10 minuti di carica per 5 ore di autonomia in riproduzione) e la certificazione IP55.

Tra le specifiche troviamo quattro microfoni, per la cattura di un audio di buona qualità durante le chiamate, il supporto Bluetooth 5.2, una modalità a latenza ridotta (94 ms) con alcuni smartphone OnePlus e la porta USB-C per la ricarica del case. Le nuove Nord Buds arrivano sul mercato nelle varianti Black Slate e White Marble (mostrate nell’immagine ufficiale qui di sopra). Per quanto riguarda il prezzo di vendita, in India, le nuove cuffie TWS di OnePlus Nord arriveranno sul mercato all’equivalente di 37 euro.