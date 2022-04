Negli ultimi tempi abbiamo visto la line-up di POCO infoltirsi di nuovi modelli non sempre entusiasmanti e capire in anticipo se questo inedito POCO M4 5G appena trapelato sarà un affare oppure un flop non è semplice. In attesa di giudicarlo, comunque, è opportuno andare a conoscerlo prima del lancio ufficiale.

POCO M4 5G: immagini e specifiche

Per un POCO F4 GT appena arrivato con ambizioni e motivi d’interesse, ci sono modelli come POCO X4 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) di cui avremmo fatto tranquillamente a meno.

POCO M4 5G nasce, quindi, con un grande punto interrogativo: terzo modello di una line-up che già comprende POCO M4 Pro 5G (ecco la nostra recensione) e POCO M4 Pro (4G), questo prossimo arrivo rischia di aggravare ulteriormente una situazione già molto confusa e confusionaria (al punto tale da far desistere anche qualche utente storico).

Il leaker Abhishek Yadav (@yabhishekhd) ha appena pubblicato su Twitter una serie di immagini che svelano il design e la lista delle specifiche tecniche principali di questo nuovo smartphone del brandi cinese.

Come potete vedere nella galleria seguente, a POCO M4 5G viene attribuito un design in linea con lo stile solito della linea “M” del produttore, dal posteriore con il modulo fotografico di dimensioni importanti con il nome del brand ben leggibile, passando per colorazioni (se ne vedono tre e soprattutto quella gialla è “da POCO”), fino alla parte frontale con un notch ormai relegato ai modelli low cost e un chin che probabilmente dal vivo sarà più pronunciato rispetto ai render.

Quanto alla scheda tecnica, ecco le specifiche che il leaker attribuisce a POCO M4 5G:

display LCD da 6,58 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz

SoC MediaTek Dimensity 700

batteria da 5.000 mAh

fotocamera posteriore doppia con 50 MP + 2 MP

fotocamera anteriore da 8 MP

5G (7 bande supportate)

certificazione IP52

peso di 200 grammi.

