Kena, operatore virtuale (MVNO) di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo Telecom Italia S.p.a — di fatto, è il secondo brand di TIM —, ha da poco inserito nel proprio listino una nuova offerta telefonica dal rapporto prezzo-contenuti estremamente allettantte: si chiama Kena 5,99 100 GB Up, molti dei suoi aspetti essenziali sono facilmente intuibili dal nome ed è disponibile all’attivazione soltanto se si proviene da determinati operatori e a patto che l’attivazione venga effettuata tramite il canale di vendita call center.

Kena 5,99 100 GB Up: tutti i dettagli e come attivarla

Partiamo dalle indicazioni relative al canale di vendita: per scoprire la nuova offerta è sufficiente aprire il sito ufficiale di Kena a questo link, scorrere fino alla voce “Vuoi entrare in Kena? Scopri la sorpresa per te parlando con un nostro operatore“ e compilare il form che si apre cliccando al link incorporato nel testo Ti ricontattiamo noi. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 ed è riservato ai potenziali clienti maggiorenni, ai quali il consulente di turno illustrerà le offerte disponibili all’attivazione in quel momento.

Per quanto riguarda la nuova Kena 5,99 100 GB Up, l’offerta comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G con velocità di navigazione limitata a 60 Mbps in download e a 30 Mbps in upload (di cui 4 GB sfruttabili in Roaming UE in 3G). Il tutto al costo mensile di 5,99 euro e con costo di attivazione azzerato in promozione.

Anche il costo della nuova SIM viene azzerato per quest’offerta, che, salvo nuove e diverse comunicazioni, è disponibile all’attivazione solo per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni MVNO (da cui sono esclusi i semivirtuali ho. e Very Mobile).

La spesa iniziale ammonta a 10 euro, di cui 5,99 euro per il primo rinnovo dell’offerta e 4,01 euro di credito residuo.

Stando alle note presenti nella sintesi contrattuale, Kena 5,99 100 GB Up rientra tra le offerte le cui condizioni vengono garantite “per sempre”, avendo l’operatore espressamente rinunciato alla possibilità di rimodularla.

Altre offerte Kena disponibili online

Nel rimandarvi al nostro articolo dedicato per maggiori dettagli, ricordiamo che la nuova offerta telefonica Promo Kena 5,99 sarà attivabile fino al 3 maggio 2022 dai clienti provenienti da iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali (tranne LycaMobile, CoopVoce, Tiscali Mobile, ho. e Very Mobile). La stessa costa 5,99 euro al mese e comprende minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G di TIM. Ecco il link per procedere all’attivazione: Acquista online la nuova offerta Promo Kena 5,99€

Ed ecco le altre offerte Kena attivabili online in questo momento:

Kena 7,99 130 Giga : minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 500 SMS verso tutti e 130 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – solo per chi proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile (e non solo) – link attivazione Kena 7,99 50GB Nuovi Numeri : minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 6,99 euro) – attivabile con nuova SIM e nuovo numero – link attivazione

: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 6,99 euro) – attivabile con nuova SIM e nuovo numero – link attivazione Kena 11,99 100GB: minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di Internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 in upload) a 11,99 euro al mese (costo di attivazione di 4,99 euro) – portabilità da qualsiasi operatore – link attivazione.

Altre informazioni su Kena

Kena è a tutti gli effetti un operatore “semivirtuale” in quanto secondo brand di TIM. Tutte le offerte di Kena sono ovviamente su rete TIM e fino a pochi giorni fa permettevano di sfruttare il 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload (fino a novembre 2020 limitato a 5,76 Mbps).

Sin dal 7 aprile 2021, alcune offerte hanno beneficiato di un raddoppio della velocità di download, fissata così a 60 Mbps. A far data da aprile 2022, come detto, tale raddoppio di velocità è stato esteso a tutte le nuove attivazioni di offerta con un costo minimo di 7,99 euro al mese.

A partire da aprile 2022, anche Kena procede al progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà interamente sostituita da quella 4G con conseguente abilitazione del servizio VoLTE per tutte le SIM. Maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.

