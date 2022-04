Instagram testa una novità interessante per dare risalto ai post più importanti

Il team di Instagram, al pari di quelli di altre piattaforme concorrenti, è sempre al lavoro per introdurre nuove funzioni ché possano entrare nella quotidiana esperienza d’uso dei propri utenti e in questo momento ne sta testando una tutt’altro che rivoluzionaria, ma potenzialmente utile: la possibilità di fissare in alto nel profilo determinati post.

Insomma, tra test di novità discutibili e altre che in Europa neppure arriveranno, andiamo a vedere cos’altro potremmo presto trovare su Instagram.

Presto potremmo “pinnare” i post su Instagram

Il fatto che il test su questa funzione sia attualmente in corso è stato confermato da un portavoce di Instagram ai colleghi di TechCrunch: allo stato attuale, soltanto pochi utenti selezionati vedono la possibilità di fissare in alto determinati post sul proprio profilo; la funzione è ufficialmente denominata “Pin to your profile” ed è accessibile aprendo il post desiderato e toccando il menu a tre punti.

In questo momento, Instagram permette di mettere in evidenza soltanto le Storie, che così facendo non scompaiono dopo 24 ore dalla pubblicazione, ma anzi vengono conservate in una sezione dedicata del profilo, subito al di sopra dei post. Di sicuro, dunque, la possibilità di fissare in alto determinati post verrebbe accolta di buon grado soprattutto dai creatori di contenuti.

D’altra parte, il test in argomento era già stato avvistato lo scorso gennaio dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, il quale aveva parlato addirittura della possibilità per i creator di riorganizzare a proprio piacimento l’ordine dei post sul profilo.

Detto che anche questa seconda funzione sarebbe gradita, la prima non è esattamente un’innovazione di Instagram, visto che piattaforme concorrenti come TikTok e Twitter permettono già da molto tempo di fissare in alto alcuni contenuti pubblicati.

Allo stato attuale, purtroppo, non è dato sapere quando la novità verrà resa disponibile per tutti gli utenti. In ogni caso, la versione più recente dell'app per Android è invece scaricabile cliccando sul badge sottostante.