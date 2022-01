Sembra che Instagram stia sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti del social di riorganizzare i post nella griglia del proprio profilo. La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo ed è stata individuata da Alessandro Paluzzi che è riuscito a abilitarla per offrirci un’anteprima di come sarebbe la nuova funzionalità al momento del rilascio.

Instagram sperimenta la possibilità di modificare la griglia del proprio profilo

In un recente tweet Paluzzi ha condiviso due screenshot che mostrano come è stata imbastita la nuova funzionalità. La prima schermata mostra la sezione delle informazioni del profilo nella pagina di modifica dello stesso dove è visibile una nuova impostazione per modificare la griglia dei contenuti.

Toccando l’opzione si apre una nuova finestra che mostra la griglia del proprio profilo come mostrato nel successivo screenshot. In questa pagina gli utenti potranno trascinare e rilasciare i post e riordinarli a piacimento. Toccando il pulsante “Fatto” nell’angolo in alto a destra della pagina verrà salvato il layout della griglia modificato.

Al momento Instagram non ha condiviso alcun dettaglio su questa funzionalità, poiché è ancora nelle prime fasi di sviluppo e non è ancora stata distribuita ai beta tester, inoltre non è certo che verrà introdotta ufficialmente.

Oltre alla nuova funzione di modifica della griglia del profilo, Instagram sta anche lavorando per ripristinare il feed cronologico. La società ha recentemente confermato che lo reintrodurrà quest’anno, circa sei anni dopo che venne sostituito dall’attuale feed ordinato in modo algoritmico.

Potrebbe interessarti: Come ripristinare post o storie cancellate su Instagram