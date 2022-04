In questi ultimi giorni le indiscrezioni e le anticipazioni su Google Pixel Watch, ossia il primo attesissimo smartwatch del colosso di Mountain View, si sono fatte in Rete via via più insistenti e nelle scorse ore si è aggiunta un’altra apparizione ancora più interessante.

L’utente su Reddit che ci ha già permesso di vedere lo smartwatch dal vivo, infatti, ha fornito ulteriori dettagli sul Google Pixel Watch che sostiene sia stato dimenticato da qualcuno nel bar in cui lavora un suo amico (il quale avrebbe deciso di consegnarlo a lui).

Le nuove foto pubblicate da tale utente (si chiama u/tagtech414) si soffermano in particolare sul cinturino in silicone di Google Pixel Watch e su come lo smartwatch sta al polso.

Google Pixel Watch al polso in alcuni scatti live

A dire di u/tagtech414, il cinturino in silicone da 20 mm ideato da Google può contare su un sistema di chiusura proprietario che viene descritto come “un qualcosa di fastidioso da attaccare la prima volta” ma che, al tempo stesso, sembra garantire una grande sicurezza.

Ma l’aspetto più interessante è rappresentato dalla sensazione che, sempre a dire di tale utente, lo smartwatch di Google è in grado di garantire:

Soprattutto, questo è l’orologio più comodo che abbia mai indossato. Sembra molto più sottile di quanto le misurazioni ti facciano credere. Rispetto al mio Galaxy Watch sembra che non sia nemmeno lì. E, grande vantaggio, la corona NON entra nel dorso della mia mano quando piego il polso all’indietro o digito, il che è qualcosa che mi fa impazzire con altri orologi.

Ed ancora, u/tagtech414 precisa che il cinturino è in silicone morbido, con una buona capacità di piegarsi e non sembra soffrire in modo particolare le impronte digitali.

Infine, u/tagtech414 si spinge a sostenere che Google Pixel Watch sembra “un orologio stupendo e comodo”, tanto da non avere alcun problema a indossarlo per lunghi periodi di tempo e da ritenerlo non fastidioso anche nel caso in cui lo si volesse tenere al polso di notte per il monitoraggio del sonno.

Ricordiamo che per la presentazione ufficiale di Google Pixel Watch probabilmente ci sarà da attendere ancora qualche settimana e il Google I/O 2022, in programma il prossimo mese, potrebbe essere l’occasione giusta. Staremo a vedere.

